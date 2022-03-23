"Нас пытаются втянуть в войну": в Беларуси отказались воевать в Украине

Военная техника в Беларуси / Reuters

Вооруженные силы Беларуси не намерены присоединяться к российскому вторжению в Украину.

Об этом заявил Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Сегодня Вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать", - сказал госсекретарь Совбеза, пишет Интерфакс.

Он заявил, что сожалеют о том, что войска России напали на Украину.

"Мы очень не хотим и сожалеем о том, что происходит сегодня на территории нашей соседской, братской страны - Украины. Мы не имеем права этого допустить. Сегодня для этого делается все. Нас пытаются втянуть, пытаются втянуть нашу страну в эти военные действия. Беларусь никогда не преследовала агрессивных целей. Всегда была площадкой мира и добра", - заявил Вольфович.

Также Вольфович назвал фейками информацию о массовом призыве в армию и участии Вооруженных сил Беларуси в боевых действиях на территории Украины.

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Планы Беларуси по военному вторжению в Украину

В Генштабе Вооруженных сил 20 марта рассказали о том, что военное командование обнаружило признаки подготовки армии Беларуси к вторжению в Украину. По данным украинских военных, большинство белорусов против войны с украинцами, поэтому если Лукашенко пойдет на такой сценарий, он допустит роковую ошибку.

Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что сценария военного вторжения Беларуси в Украину исключать нельзя. По его мнению, Путин настаивает на войне Лукашенко с Украиной, однако самопровозглашенный президент республики воевать пока не готов.

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