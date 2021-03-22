Беспорядки под ОПУ: Ермак выдвинул смелое обвинение активистам

Ермак прокомментировал события под ОПУ / УНИАН

В субботу, 20 марта, участники акции возле Офиса президента Украины изначально были настроены на конфликт, поэтому их поведение было недопустимым, особенно во время войны, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-встречи с послами Евросоюза и стран Большой семерки.

По его мнению, что в субботу возле здания ОП проходил не мирный протест.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, абсолютно недопустимо для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - отметил он.

Беспорядки у здания Офиса президента