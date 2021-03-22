Беспорядки под ОПУ: Ермак выдвинул смелое обвинение активистам

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что в субботу, 20 марта, проходила далеко не мирная акция протеста.
В субботу, 20 марта, участники акции возле Офиса президента Украины изначально были настроены на конфликт, поэтому их поведение было недопустимым, особенно во время войны, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-встречи с послами Евросоюза и стран Большой семерки.
По его мнению, что в субботу возле здания ОП проходил не мирный протест.
"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, абсолютно недопустимо для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - отметил он.
Беспорядки у здания Офиса президента
- Вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента состоялась акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, который был приговорен судом к 7 годам лишения свободы по обвинению в похищении и пытках Сергея Щербича.
- Акция переросла в беспорядки, во время которых сторонники Стерненко забросали здание ОП файерами и петардами. Сооружение также облили кровью.
- Также активисты установили у дверей Офиса президента салютные установки, после чего пустили фейерверк в честь дня рождения Стерненко.
- Как указывают эксперты, зданию ОП нанесен ущерб на сумму приблизительно в 2 миллиона гривен.
Автор: Екатерина Трохимчук