У Авакова разразились жестким заявлением в адрес сторонников Стерненко

На Банковой произошла вакханалия насилия - Геращенко / mvs.gov.ua

Замминистра МВД Антон Геращенко назвал участников беспорядков под Офисом президента Украины 20 марта "неонацистами". Они пытались спровоцировать силовиков на конфликт, чтобы появился повод для обвинения властей в применении силы к протестующим. Виновные в инциденте будут привлечены к ответственности, сказал он в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в ходе протестов на Банковой произошла "вакханалия насилия", а участники акции перешли определенную красную черту. В поддержку Стерненко выступают люди, которые являются "неонацистами", и обществу следовало бы обратить внимание на этот факт.

"Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB? Это лозунг, который используют неонацисты по всему миру. Друзья Стерненко - это неонацисты, которые наносят такие надписи - "All Cops Are Bastards" ("Все полицейские ублюдки"). Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья: нацисты и скинхеды", - полагает Геращенко.

Также он добавил, что руководители данной провокации, ожидали применения полицией силы в ответ на действия активистов. Полиция пыталась не допустить обострения ситуации, чтобы не предоставить поводов для обвинения властей

"Сегодня мы прекрасно понимали, что заказчики данной провокации ожидали, что выйдет полиция, и в ответ на провокацию будет применять силу. Те, которым оплачено силовое участие в данной акции, будут нападать на полицейских, создавая соответствующую картинку. Главная задача была - не допустить кровопролития под картинку, чтобы не было обвинения президента, власти в том, что она использует силу против мирных митингующих", - добавил Геращенко.Читайте такжеУ Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП

Кроме того, он уточнил, что ведется работа над привлечением к ответственности лиц, которые причастны к погромам на Банковой. В отношении таких граждан будут приниматься решения.

"У нас полностью собрана информация о тех лицах, которые призывали к тому, чтобы было насилие, к тем лицам, которые это реализовывали, и каждый будет отвечать... К тому же, лицам, которые поджигали табличку, поджигали двери, разбивали окна, будут предъявлены также гражданские иски по компенсации нанесенного ущерба", - подчеркнул Антон Геращенко.

Беспорядки у здания Офиса президента