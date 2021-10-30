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Большая война с Украиной обернется крахом режима Путина: у Зеленского сделали предупреждение России

30 октября 2021, 07:10
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Военное вторжение РФ в Украину не приведет к победе Москвы над Киевом, считает Алексей Арестович.

Россия,танки
Военный сценарий России против Украины может привести к огромным потерям с российской стороны - Арестович / Reuters

Наступление российских войск на территорию Украины приведет к потере боеспособности Вооруженных сил России и поставит под вопрос существование политического режима Владимира Путина. Россияне не смогут победить украинцев и не решат своих задач таким путем. При подобной ситуации их ждут огромные потери личного состава, военной техники и очень серьезные международные санкции. Об этом заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия является "фабрикой по производству понтов". Риторика государства направлена прежде всего на то, чтобы оказать информационное воздействие на сознание украинцев и добиться уступок от Киева.Читайте такжеЛучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву

"Вот эта вся штука, когда они нам угрожают полномасштабным наступлением, вы замерзнете, вы умрете без вакцины - это работают силы информационного воздействия на сознание украинцев. Они хотят, чтобы мы боялись, они хотят, чтобы мы просили и уступили", - добавил Арестович, отметив, что концентрация войск РФ у границ Украины весной была одним из примеров такой тактики российских властей.

По его словам, России не удастся победить в случае полноценного военного вторжения в Украину. Москва понесет огромные потери, поставит под вопрос существования действующего политического режима в Кремле и столкнется с серьезными международными санкциями.

"Русской армией руководят военные профессионалы, они объясняют политическому руководству России, что любое вторжение российской армии в Украину означает конец боеспособности российских вооруженных сил, а возможно конец режима Путина. Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка…Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путем. Они получат огромные военные потери техники и личного состава, и наткнутся на безумные санкции со стороны международного общества", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Война России и Украины

В Вооруженных силах Украина сообщили о том, что 26 октября российские гибридные войска обстреляли позиции украинских войск из гаубиц Д-30 в районе населенного пункта Гранитное на Донбассе. Двое украинских военных получили ранение, один из них погиб. В ответ ВСУ были вынуждены применить беспилотник Bayraktar, в результате чего была уничтожена вражеская пушка.

МИД России 28 октября обвинило Украину в работе над планом по военной деоккупации Донбасса. Как заявила спикер дипломатического ведомства, уверенности Киеву в таком якобы сценарии придают поставки оружия Западом и военно-тренировочные миссии на украинской территории. В ведомстве отметили, что Россия, дескать, не исключает дальнейшей "деградации ситуации".

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что ВСУ защищают территориальную целостность и суверенитет своего государства. По этой причине военные применили беспилотник Bayraktar на Донбассе, и будут действовать таким же образом в случае необходимости реакции на новые угрозы.

viber
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