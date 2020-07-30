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"Угрозы не из ОП": Джокер объяснил, зачем Бондаренко "кидался" на Зеленского

30 июля 2020, 11:26

Пранкер утверждает, что мэр Черкасс – пустышка.

Бондаренко кидался на Зеленского, чтобы выгодно порешать личные вопросы, утверждает Джокер
Анатолий Бондаренко "кидался" на Владимира Зеленского, чтобы выгодно порешать личные вопросы, утверждает Джокер / УНИАН

Пранкер Джокер утверждает, что это он угрожал мэру Черкасс от имени первого заместителя главы Офиса президента Владимира Зеленского Сергея Трофимова.

Джокер в своем аккаунте в Telegram написал, что потом продолжил общение с Бондаренко и узнал, что глава города – пустышка.

По его словам, мэр Черкасс кидался на Зеленского, чтобы с выгодой для себя порешать личные вопросы.

"...помните скандал с мэром Черкасс, который опубликовал переписку, где я ему угрожал от имени замглавы Офиса Трофимова? Тогда Бондаренко опубликовал… скрин и получил народную поддержку. После… стал главным оппозиционером к президенту, начал наращивать рейтинг", – поделился пранкер.

Джокер добавил, что позже продолжил общаться с градоначальником и устроил в партию олигарха.

"...мэр оказался пустышкой. Кидался на президента, чтобы с выгодой для себя порешать личные вопросы. Для любой политической силы такой кандидат – акробат, как Анатолий Бондаренко, больше репутационная потеря, чем находка", – считает пранкер.Читайте такжеСкандальный мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

/ Скриншот с jokerukr@protonmail.com

Напомним, власти Черкасс с 30 апреля смягчил карантин, несмотря на то, что Кабмин не принимал такого решения. Анатолий Бондаренко говорил, что в городе нет никакой угрозы вспышки китайского коронавируса. Владимир Зеленский "наехал" на мэра города, а чиновник жестко ответил главе государства.

Позже Бондаренко в соцсети опубликовал скриншот, на котором запечатлены якобы угрозы со стороны Сергея Трофимова. Потом в Офисе президента сообщили, что Трофимов не общался с градоначальником.

Анатолий Бондаренко Сергей Трофимов угрозы Владимир Зеленский
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