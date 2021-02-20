Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука

Россия ищет в Украине человека, который будет контролировать бизнес и телеканалы вместо Медведчука – политик / УНИАН

В РФ уже поняли, что политик Виктор Медведчук не будет представлять Москву в Киеве и начали искать ему замену. Для Кремля сложившаяся ситуация не является трагедией, так как россияне еще раньше начали искать в Украине человека, который будет руководить нужными медиаресурсами и бизнесом. Россия работает в этом направлении, потому что для Кремля является важным пропагандистское влияние в украинском медиапространстве, сказал в эфире телеканала Украина 24 бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

По его словам, в России в связи со сложившимися событиями пришли к выводу, что Медведчук теперь не будет представителем их интересов в Украине. Россияне убедились в том, что Медведчук стал вызывать максимальный негатив и пытаются исправить ситуацию.Читайте такжеУ Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной

"Мне кажется, я даже в этом уверен, что Россия, Кремль, согласилась с тем, что Медведчук не будет здесь ключевым ледоколом. Они сейчас ищут ему альтернативу. И поэтому я не исключаю, что они это просто воспримут как не очень дружественный шаг, но на самом деле для них это не трагедия. Они уже раньше начали искать другого человека, который потом будет здесь в частности наращивать активы в медиа, в бизнесе. То есть они поняли, что Медведчук достиг определенной цели - он стал токсичным", - сказал Данилюк.

Также он добавил, что сейчас становится любопытно, кто заменит Медведчука в качестве посланника Кремля. Россия не намерена сдавать свои позиции, поскольку пропагандистское влияние РФ на территории Украины является важным для Москвы.Читайте такжеКравчук резко отреагировал на санкции СНБО

"Россия так просто не сдает позиции. Потому что без пропаганды в Украине Россия значительно потеряет возможности для влияния. Они это точно не отдадут, и будут пытаться восстановить свои возможности. Россия сливает Медведчука - и это не с сегодняшнего дня", - подчеркнул Данилюк.

Санкции против Медведчука