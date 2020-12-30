Четыре вида сражений: эксперт рассказал, какие войны ждут мир в будущем

Мировые державы будут вести войну в серых зонах - Стариков / Скриншот YouTube

Мир больше не будет сталкиваться с глобальными боевыми действиями. Существует четыре формы войны, на которых базируется противостояние. Крупнейшие державы намерены вести бой не на своей территории, а в серых зонах.

Как рассказал военный эксперт Олег Стариков в эфире Апостроф TV, масштабных войн в мире не прогнозируется. Существуют четыре основных концепции боевых действий, на которые сделают ставку государства.

"Это борьба с терроризмом, войны в серой зоне, высокоинтеллектуальные войны и так называемые гибридные войны. Вот четыре формы войн, которые будут возможны в мире. Других войн уже не будет", - сказал аналитик.

Военный эксперт акцентировал внимание на том, что войны будут вестись в серой зоне. Крупнейшие мировые государства, которые состоят в пятерке Совета безопасности, намерены вести боевые действия именно там, но не на своей территории.Читайте такжеПервая мировая биологическая война: в СНБО сделали громкое заявление

"Еще по итогам Второй мировой командир взвода жил неделю, а командир роты — месяц. Но сейчас совершенно по-другому. Сейчас войны будут вестись в так называемой серой зоне. Мы сейчас не рассматриваем те виды боевых действий, которые ведутся для освобождения собственной территории", - подчеркнул Олег Стариков.

Напомним, военный эксперт и блогер Эль Мюрид ранее заявил, что на фоне коронавирусной пандемии возможны и вакционные войны, целью которых будет являться захват и монополизация наиболее платежеспособного сегмента нового рынка.