ЦИК завершила регистрацию на довыборы в Раду: кто баллотируется

Всего документы на регистрацию подали 64 граждан, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом.
Во вторник, 2 марта, ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата. Выборы состоятся 28 марта.
Всего документы на регистрацию подали 64 граждан, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Среди основных оснований для отказа: не внесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства, пишет пресс-служба ЦИК.
Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут принимать:
- Виктория Шилова;
- Валентин Рыбин;
- Артем Марчевский;
- Иштван Добша;
- Людмила Дорошенко;
- Александр Груздев;
- Сергей Звагольський;
- Богдан Мироненко;
- Александр Тамбулатов;
- Юрий Третьяк;
- Андрей Бондаренко;
- Юлия Гакова;
- Надежда Масло;
- Лариса Ревва;
- Андрей Масенець;
- Антон Ровенский;
- Андрей Аксенов;
- Юлия Кузьменко;
- Николай Головко.
Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Фраковской области примут:
- Михаил Ноняк;
- Александр Леонидович Шевченко;
- еще один Александр Леонидович Шевченко;
- Маруся Зверобой-Беленькая;
- Руслан Зозуля;
- Руслан Кошулинский;
- Юрий Юрченко;
- Василий Вирастюк;
- Юрий Голиней;
- Иосиф Резеш;
- Руслан Дереворез;
- Мария Желоб;
- Иван Макар;
- Сергей Сивачук;
- Александр Петрович Шевченко.
Довыборы в Раду - о чем сообщалось ранее:
- Волонтер и доброволец Елена Беленькая, более известная как Маруся Звиробий, решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность.
- Украинский спортсмен Василий Вирастюк станет кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду от партии Слуга народа.
- Партия пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность выдвигает своим кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области врача Юлию Кузьменко.
Автор: Екатерина Трохимчук