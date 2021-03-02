ЦИК завершила регистрацию на довыборы в Раду: кто баллотируется

ЦИК зарегистрировала кандидатов на довыборы в Раду / УНИАН

Во вторник, 2 марта, ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата. Выборы состоятся 28 марта.

Всего документы на регистрацию подали 64 граждан, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом. Среди основных оснований для отказа: не внесение денежного залога и несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства, пишет пресс-служба ЦИК.

Участие в довыборах на округе №50 в Донецкой области будут принимать:

Виктория Шилова;

Валентин Рыбин;

Артем Марчевский;

Иштван Добша;

Людмила Дорошенко;

Александр Груздев;

Сергей Звагольський;

Богдан Мироненко;

Александр Тамбулатов;

Юрий Третьяк;

Андрей Бондаренко;

Юлия Гакова;

Надежда Масло;

Лариса Ревва;

Андрей Масенець;

Антон Ровенский;

Андрей Аксенов;

Юлия Кузьменко;

Николай Головко.

Участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Фраковской области примут:

Михаил Ноняк;

Александр Леонидович Шевченко;

еще один Александр Леонидович Шевченко;

Маруся Зверобой-Беленькая;

Руслан Зозуля;

Руслан Кошулинский;

Юрий Юрченко;

Василий Вирастюк;

Юрий Голиней;

Иосиф Резеш;

Руслан Дереворез;

Мария Желоб;

Иван Макар;

Сергей Сивачук;

Александр Петрович Шевченко.

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