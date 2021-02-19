Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала

Марчевский обещает налаживание экономических отношений с Россией и странами СНГ, в то время как Рада признала РФ агрессором и оккупантом.
Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала генпродюсера скандального канала 112 Украины, против которого введены санкции, Артема Марчевского кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии ОПЗЖ в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область). Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.
В ходе обсуждения член комиссии Ирина Ефремова обратила внимание на три пункта в предвыборной программе кандидата, которые, по ее мнению, противоречат законодательству.
По ее словам, он обещает инициировать импичмент Президента Владимира Зеленского за нарушение Конституции и конституционных прав граждан, в то время как по законодательству такой процесс должен быть инициирован большинством от состава парламента и поддержан 2/3 депутатов.
Также Марчевский обещает налаживание экономических отношений с Россией и странами СНГ, в то время как Рада признала РФ агрессором и оккупантом.
Кроме того, кандидат обещает прекращение бездумной украинизации, в то время как украинский язык является государтвенным, а Конституция гарантирует обеспечение его развития во всех сферах на всей территории Украины.
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Вместе с тем председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что у ЦИК нет полномочий оценивать предвыборную программу кандидатов в депутаты Рады в отличии от президентских выборов, в связи с чем в 2019 году были отказы в регистрации. В итоге за регистрацию Марчевского проголосовали 11 членов ЦИКа, в то время как 4 воздержались
Всего по состоянию на пятницу в округе зарегистрировано 3 кандидата.
Подача документов для регистрации продлится до 25 февраля включительно.
Выборы пройдут 28 марта.
Довыборы в Раду - о чем сообщалось ранее:
- Волонтер и доброволец Елена Беленькая, более известная как Маруся Звиробий, решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность.
- Украинский спортсмен Василий Вирастюк станет кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду от партии Слуга народа.
- Партия пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность выдвигает своим кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области врача Юлию Кузьменко.