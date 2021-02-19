Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала

ЦИК зарегистрировала генпродуюсера 112 канала / УНИАН

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала генпродюсера скандального канала 112 Украины, против которого введены санкции, Артема Марчевского кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии ОПЗЖ в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область). Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.

В ходе обсуждения член комиссии Ирина Ефремова обратила внимание на три пункта в предвыборной программе кандидата, которые, по ее мнению, противоречат законодательству.

По ее словам, он обещает инициировать импичмент Президента Владимира Зеленского за нарушение Конституции и конституционных прав граждан, в то время как по законодательству такой процесс должен быть инициирован большинством от состава парламента и поддержан 2/3 депутатов.

Также Марчевский обещает налаживание экономических отношений с Россией и странами СНГ, в то время как Рада признала РФ агрессором и оккупантом.

Кроме того, кандидат обещает прекращение бездумной украинизации, в то время как украинский язык является государтвенным, а Конституция гарантирует обеспечение его развития во всех сферах на всей территории Украины.

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Вместе с тем председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что у ЦИК нет полномочий оценивать предвыборную программу кандидатов в депутаты Рады в отличии от президентских выборов, в связи с чем в 2019 году были отказы в регистрации. В итоге за регистрацию Марчевского проголосовали 11 членов ЦИКа, в то время как 4 воздержались

Всего по состоянию на пятницу в округе зарегистрировано 3 кандидата.

Подача документов для регистрации продлится до 25 февраля включительно.

Выборы пройдут 28 марта.

Довыборы в Раду - о чем сообщалось ранее: