Данилов поставил жесткий ультиматум желающим наблюдать за выборами в Госдуму РФ на территориях ОРДЛО

Данилов не хочет видеть на территориях ОРДЛО иностранных наблюдателей / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил всех иностранных должностных лиц и депутатов в необходимости отказаться от участия в наблюдении за выборами в Государственную думу Российской Федерации, которые также пройдут на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Данилова во время брифинга по результатам заседания СНБО.

"Мы хотим предупредить всех иностранных граждан, которые хотят участвовать в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей и на территории Крыма. Если они там появятся в качестве официальных наблюдателей или каких - то других лиц во время выборов, независимо от того, будут ли они сенаторами, будут ли они какими - то другими должностными лицами, или будут иметь тот или иной иммунитет, - они обязательно, мы предупреждаем, будут под санкциями нашей страны", - акцентировал Данилов.

По его словам, Украина не признает Крым как территорию Российской Федерации. Также власти четко понимают, что на территории Донецкой и Луганской областей "уже сегодня заранее началось так называемое "голосование" в Государственную думу Российской Федерации.

Данилов сказал, что на сегодняшний день уже есть информация об определенных гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые намерены приехать на оккупированные территории.

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"Я еще раз настаиваю, что все они без исключения, несмотря на то, что будут под каким-то дипломатическим или иным иммунитетом, будут под санкциями нашей страны", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, в рамках брифинга по результатам сегодняшнего заседания СНБО Данилов сказал, что не переносит русский язык. Он не ответил русскоговорящему журналисту до тех пор, пока тот не дал вопрос на украинском языке.

Также на сегодняшнем заседании СНБО Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов, предусматривающую законопроектом об олигархах.