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"Путь Януковича": экс-посол США шокировал заявлением о деле Порошенко

Американский чиновник вспомнил о былых временах и призвал не повторять ошибки.

6 июля 2020, 22:00
Порошенко
В США прокомментировали дело против Петра Порошенко / УНИАН

Дело против Порошенко - экс-посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Об этом он написал в Twitter, комментируя интервью пятого президента Петра Порошенко для BBC.

"Повторение усилий Януковича с фабрикованными обвинениями для заключения своего политического оппонента Тимошенко выглядит не хорошо для Украины времен Зеленского", - написал Пайфер.

В свою очередь, британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, тоже считает, что преследование Петра Порошенко дискредитируют власть.

"Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко это скандал/мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше за обвинения против бывшего премьера Тимошенко, что было признано политически мотивированным", - пишет в Твиттере Тимоти Эш.

Напомним, ранее Петр Порошенко на допросе в Госбюро расследований отказался давать показания в качестве подозреваемого в уголовном производстве, касающемся назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР).

В ГБР подчеркнули, что будут ходатайствовать перед Печерским райсудом о продлении сроков досудебного расследования по данному делу до полугода.

Петр Порошенко дело посол новости США новости Украины Стивен Пайфер
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