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Добкин "сыграл" на два фронта: поддержал сборную России и "отдал душу" украинской команде

13 июня 2021, 13:23

Экс-регионал прокомментировал матч Бельгия – Россия на Евро-2020, приплел украинскую сборную и нарвался на критику.

Добкин на европейском турнире поддержал игрока сборной РФ и утверждал, что всей душой болеет за украинскую команду
Михаил Добкин на Евро-2020 поддержал игрока сборной России и утверждал, что всей душой болеет за украинскую команду / УНИАН

Бывший нардеп, экс-член Партии регионов, харьковский политик Михаил Добкин сообщил, что смотрел матч группового этапа чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) Россия – Бельгия и не смог болеть за бельгийцев.

Политик в Telegram поделился, что верит в игрока российской сборной – нападающего Артема Дзюбу.

В то же время экс-нардеп утверждал, что всей душой болеет за сборную Украины по футболу.

На высказывание Добкина обратил внимание Telegram-канал Ху*вый Харьков.

"А пока по нашим парням в окопах лупят (на Донбассе – Ред.), Миша Ватноликий вещает ху*ню", – говорится на канале.

Под сообщением появилось много комментариев. Несколько пользователей даже вступились за Добкина.

"Ну, мужик просто совместил несовместимое. Бывает. За Дзюбу и за Украину", – написал Vitaliy Chizh.

"Михаил Маркович, читаю ваш канал. Да! Здесь долбо*бы", – считает Андрей Солоха.

Некоторые пользователи едко высмеяли Добкина. В частности, V.M.V. поделился мнением, что "скучный опять нажрался" (намек на смешной ролик с политиком, который появился в Сети в 2007-м).

Читайте также"Пещерное российское хамство": соратник Порошенко разругался с Добкиным в прямом эфиреНапомним, Евро-2020 началось 11 июня и будет длиться месяц.

Сборная России по футболу сыграла первый матч с бельгийской командой (группа B) вечером 12 июня в российском Санкт-Петербурге на Стадионе Газпром Арена. Сборная РФ проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, пишет football.ua.

Два мяча из трех в ворота россиян отправил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

Первый матч сборной Украины на Евро-2020 пройдет вечером 13 июня. Украинская команда в Амстердаме встретится со сборной Нидерландов (группа С). Игра пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена (Амстердам-Арена). Начало матча запланировано в 22:00.

В 2021-м проходит Евро-2020, поскольку в прошлом году турнир не состоялся из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Евро-2020 Михаил Добкин сборная Украины по футболу Артем Дзюба
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