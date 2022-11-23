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Долгожданные танки от Запада для Украины: Киев достиг консенсуса со странами НАТО

23 ноября 2022, 13:29

Над запуском механизма по передаче Украине танков будут работать конгрессмены от Демократической и Республиканской партий США, сказал Егор Чернев.

леопард, Leopard
Украина может получить долгожданные танки от стран-партнеров в НАТО - нардеп / Bundeswehr/David Karafa

Украина согласовала с США, Германией и Испанией механизм, который должен позволить получить долгожданные танки. Препятствия, мешавшие их передаче Киеву, похоже, устранены. Процесс запустится после того как делегации стран НАТО вернутся домой. В Штатах над процедурой будут работать как "демократы", так и "республиканцы". Об этом заявил председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что в ходе многочисленных встреч в рамках Парламентской ассамблеи НАТО перед Украиной стояла задача ликвидировать препятствия, которые мешали получить западные танки. По итогам переговоров удалось согласовать нужный механизм.

"У Украины появился шанс получить, наконец, западные танки", - отметил Чернев.

По его словам, по танкам получилось договориться с ключевыми их поставщиками – США, Германией и Испанией.

"Не могу пока вдаваться в подробности того замкнутого круга, который мы должны были разорвать, но, похоже, нам удалось найти выход. Механизм мы согласовали со всеми делегациями ключевых для нас поставщиков танков - Германии, Испании и, самое главное, - США", - рассказал нардеп.

Также Егор Чернев подчеркнул, что реализация договоренностей должна начаться по возвращению участников делегаций в свои страны. В Штатах работать над механизмом будут обе партии – Демократическая и Республиканская.

Немецкие танки для Украины

Издание Welt в сентябре писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил просьбу главы правительства Украины Дениса Шмыгаля о передаче Киеву современных немецких танков Leopard 2. По данным журналистов, Шольц не сказал ничего конкретного и не изъявил желания менять свою точку зрения по данному вопросу.

Позже сам Шольц сказал, что Германия в войне РФ против Украины на стороне Киева. Однако Берлин не готов к передаче танков, поскольку опасается прямой войны между Россией и Североатлантическим альянсом.

В начале ноября посол Украины в ФРГ Алексей Макеев отметил, что переговоры с правительством Германии о передаче танков Leopard 2 продолжаются.

По его словам, у Киева есть основания надеяться на их положительно завершение.

Другие новости:

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