Эксперт назвал ключевые проблемы реализации опроса Зеленского

Инициативу Зеленского нельзя реализовать за деньги из государственного бюджета - эксперт / Скриншот с president.gov.ua

На данный момент непонятно, каким образом будет реализован в день местных выборов 25 октября инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос граждан. По закону такую инициативу нельзя проводить на избирательных участках, а финансирование за счет государственных денежных средств также не предусмотрено.

Об этом заявил представитель гражданской организации Опора Александр Клюжев в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, сейчас практически нет информации о том, как опрос Зеленского будет реализован на местных выборах. Никто не знает, где и как пройдет мероприятие. Однако известно, что украинский закон не позволяет провести опрос на избирательных участках, а изменения в законодательство вряд ли намерены вносить.

"Избирательный кодекс такой возможности не предусматривает, и никаких перспектив изменений в законодательство для того, чтобы в помещениях для голосования такой опрос проводился, нет", - полагает аналитик.

Также он добавил, что нельзя провести опрос и неподалеку от помещений, предназначенных для голосования – такие меры могут расцениваться как агитация, которая запрещена в день выборов.

Более того, существует серьезная проблема финансирования инициативы. Если опрос пройдет за деньги государства, появятся все основания говорить об использовании властью административного ресурса, что также является нарушением законодательства.Читайте такжеВ Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от Зеленского

"Если это финансирование за счет государственного бюджета Украины, и вопрос, и сама инициатива перекликается с деятельностью, например, политической партии "Слуга народа", тогда будут основания говорить об определенном злоупотреблении административным ресурсом", - добавил эксперт.

Напоследок Клюжев подчеркнул, что идея президента Зеленского может соответствовать закону только в том случае, если она не будет иметь связи с агитацией и нецелевым использованием государственных денег. Также нужно объяснить избирателям, что опрос, по сути, является консультативным.

Опрос Зеленского в день местных выборов в Украине