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Эксперт признался, "светят" ли Украине досрочные выборы

28 мая 2021, 20:05

Он считает, что досрочные выборы президента в Украине вряд ли состояться, "но Украина – это же страна "черных лебедей", потому все может быть".

Юрий Романенко
Юрий Романенко высказался о перспективе досрочных выборов / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рискнул спрогнозировать, грозят ли нашей стране досрочные президентские или парламентские выборы.

"Да, думаю, нам грозят досрочные парламентские выборы. Уже осенью случится политический кризис, который и приведет к досрочным выборам Рады. А политический кризис разразится из-за конфликта интересов между ключевыми группами влияния (олигархами, Кварталом 95 и "соросятами"), поскольку на убывающем экономическим поле идет постоянный передел ресурсов и борьба за влияние над теми или иными отраслями украинской экономики", - отметил эксперт во время чата на Главреде.

Также Юрий Романенко считает, что досрочные выборы президента в Украине вряд ли состояться, "но Украина – это же страна "черных лебедей", потому все может быть".

Рейтинг партий Украины

  • Согласно данным исследования Центра Разумкова, в начале марта за Слугу народа готовы были проголосовать 26,5% респондентов, которые определились со своим выбором. Европейскую солидарность поддерживали 20,1% потенциальных избирателей. ОПЗЖ – 17,9%.
  • Опрос КМИС в начале февраля продемонстрировал лидерство Европейской солидарности Петра Порошенко. Политическую силу готовы были поддержать 18,1% респондентов. На втором месте оказалась ОПЗЖ – 16,8%. Слуга народа обосновалась на третьем месте – 15,5%.

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