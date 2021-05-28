Эксперт признался, "светят" ли Украине досрочные выборы

Юрий Романенко высказался о перспективе досрочных выборов / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рискнул спрогнозировать, грозят ли нашей стране досрочные президентские или парламентские выборы.

"Да, думаю, нам грозят досрочные парламентские выборы. Уже осенью случится политический кризис, который и приведет к досрочным выборам Рады. А политический кризис разразится из-за конфликта интересов между ключевыми группами влияния (олигархами, Кварталом 95 и "соросятами"), поскольку на убывающем экономическим поле идет постоянный передел ресурсов и борьба за влияние над теми или иными отраслями украинской экономики", - отметил эксперт во время чата на Главреде.

Также Юрий Романенко считает, что досрочные выборы президента в Украине вряд ли состояться, "но Украина – это же страна "черных лебедей", потому все может быть".

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