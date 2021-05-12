Рейтинг партий: названы политсилы, которым украинцы доверяют бразды власти

Всего в Раду проходят четыре политсилы, говорят данные опроса, что провели 23-27 апреля.
Социологическая группа Рейтинг обнародовала свежие данные о том, какие из украинских политических партий прошли бы в Раду, если б парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее время.
Всего в Раду проходят четыре политсилы, говорят данные опроса, что провели 23-27 апреля.
Лидером остается партия Слуга народа: за ее представителей готовы голосовать 22,8% среди тех респондентов, кто определился и намерен проголосовать.
Также пятипроцентный барьер проходят еще три партии:
- Европейская солидарность – 14,4%,
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,7%,
- Батькивщина – 12,2%.
У остальных партий рейтинг поддержки ниже четырех процентов, заявили в Рейтинге.
Напомним, 9 апреля Рейтинг огласил, что за Слугу народа готовы проголосовать 22,9%. Далее также следовали Европейская солидарность Петра Порошенко, ОПЗЖ Виктора Медведчука и Батькивщина Юлии Тимошенко.
Рейтинг партий Украины
- Согласно данным исследования Центра Разумкова, в начале марта за Слугу народа готовы были проголосовать 26,5% респондентов, которые определились со своим выбором. Европейскую солидарность поддерживали 20,1% потенциальных избирателей. ОПЗЖ – 17,9%.
- Опрос КМИС в начале февраля продемонстрировал лидерство Европейской солидарности Петра Порошенко. Политическую силу готовы были поддержать 18,1% респондентов. На втором месте оказалась ОПЗЖ – 16,8%. Слуга народа обосновалась на третьем месте – 15,5%.