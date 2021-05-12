Рейтинг партий: названы политсилы, которым украинцы доверяют бразды власти / УНИАН

Социологическая группа Рейтинг обнародовала свежие данные о том, какие из украинских политических партий прошли бы в Раду, если б парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее время.

Всего в Раду проходят четыре политсилы, говорят данные опроса, что провели 23-27 апреля.

Лидером остается партия Слуга народа: за ее представителей готовы голосовать 22,8% среди тех респондентов, кто определился и намерен проголосовать.

Также пятипроцентный барьер проходят еще три партии:

Европейская солидарность – 14,4%,

Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,7%,

Батькивщина – 12,2%.

У остальных партий рейтинг поддержки ниже четырех процентов, заявили в Рейтинге.

Напомним, 9 апреля Рейтинг огласил, что за Слугу народа готовы проголосовать 22,9%. Далее также следовали Европейская солидарность Петра Порошенко, ОПЗЖ Виктора Медведчука и Батькивщина Юлии Тимошенко.

Рейтинг партий Украины