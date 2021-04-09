Стало известно, какие партии попадают в Раду в случае досрочных выборов

По данным социологической группы Рейтинг, проходной барьер в 5% преодолевают только четыре политических силы.
Если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись в начале апреля, больше всего голосов получила бы пропрезидентская партия Слуга народа. За политическую силу готовы проголосовать 22,9% среди тех, кто определился со своим голосом. Далее следуют Европейская солидарность Петра Порошенко, ОПЗЖ Виктора Медведчука и Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 6-7 апреля группой Рейтинг.
Какие партии проходят в Верховную Раду
- Слуга народа – 22,9%
- Европейская солидарность (ЕС) – 14,6%
- Оппозиционная платформа за жизнь (ОПЗЖ) – 14,2%
- Батькивщина – 12,9%
Какие партии на грани прохождения в ВР
- Сила и честь – 4,7%
- Радикальная партия – 4,4%
- Украинская стратегия Гройсмана – 4,3%
Кроме того, за партию Наши Евгения Мураева готовы проголосовать 3,5%. Около 3,4% респондентов поддерживают партию Мураева Наши, ВО Свобода и партию Шария.
За Голос намерены проголосовать 2,6% от числа опрошенных респондентов, за Самопомощь – 2,4%.Читайте такжеЗа кого голосовали бы украинцы в апреле 2021 - свежий президентский рейтинг
Опрос был проведен социологической группой Рейтинг 6-7 апреля 2021 года. В нем приняли участие 2500 украинцев на всей территории страны, кроме жителей оккупированных ОРДЛО и Крыма. В качестве метода опроса было применено телефонное интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности составляет не более 2%.
Рейтинг партий Украины
- Согласно данным исследования Центра Разумкова, в начале марта за Слугу народа готовы были проголосовать 26,5% респондентов, которые определились со своим выбором. Европейскую солидарность поддерживали 20,1% потенциальных избирателей. ОПЗЖ – 17,9%.
- По данным социологической группы Рейтинг на 5 марта, партию Слуга народа готовы были поддержать 19,5% участников исследования. ЕС – 14,7% респондентов, ОПЗЖ – 14,3.
- Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) в начале февраля продемонстрировал лидерство Европейской солидарности Петра Порошенко. Политическую силу готовы были поддержать 18,1% респондентов. На втором месте оказалась ОПЗЖ – 16,8%. Слуга народа обосновалась на третьем месте – 15,5%.