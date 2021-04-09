Стало известно, какие партии попадают в Раду в случае досрочных выборов

Слуга народа лидирует в рейтингах украинских партий / УНИАН

Если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись в начале апреля, больше всего голосов получила бы пропрезидентская партия Слуга народа. За политическую силу готовы проголосовать 22,9% среди тех, кто определился со своим голосом. Далее следуют Европейская солидарность Петра Порошенко, ОПЗЖ Виктора Медведчука и Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 6-7 апреля группой Рейтинг.

Какие партии проходят в Верховную Раду

Слуга народа – 22,9%

Европейская солидарность (ЕС) – 14,6%

Оппозиционная платформа за жизнь (ОПЗЖ) – 14,2%

Батькивщина – 12,9%

Какие партии на грани прохождения в ВР

Сила и честь – 4,7%

Радикальная партия – 4,4%

Украинская стратегия Гройсмана – 4,3%

Кроме того, за партию Наши Евгения Мураева готовы проголосовать 3,5%. Около 3,4% респондентов поддерживают партию Мураева Наши, ВО Свобода и партию Шария.

За Голос намерены проголосовать 2,6% от числа опрошенных респондентов, за Самопомощь – 2,4%.Читайте такжеЗа кого голосовали бы украинцы в апреле 2021 - свежий президентский рейтинг

Опрос был проведен социологической группой Рейтинг 6-7 апреля 2021 года. В нем приняли участие 2500 украинцев на всей территории страны, кроме жителей оккупированных ОРДЛО и Крыма. В качестве метода опроса было применено телефонное интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности составляет не более 2%.

Рейтинг партий Украины