Эксперт раскрыл планы Кремля на переговоры в Нормандском формате по Донбассу

Россия пойдет на компромисс только в том случае, если Украина согласится на политические уступки - эксперт / УНИАН

В планы России не входит проведение нового раунда переговоров в рамках Нормандского формата, так как Украину не устраивают условия по урегулированию конфликта на Донбассе, которые выдвигает Кремль. Москва готова пойти на компромисс только в том случае, если Киев согласится на политические уступки.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала Украина 24, комментируя возможность проведения новых переговоров Киева, Москвы, Парижа и Берлина в рамках Нормандского формата.

Как полагает эксперт, встреча в Нормандском формате в ближайшем будущем вряд ли состоится. В Кремле, и лично Путин, неоднократно заявляли, что переговоры на высшем уровне пройдут только в том случае, если появится предмет разговора.Читайте также"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу

"Пока мы видим, что Россия выставляет свои требования, Украину они не устраивают категорически, поэтому встреча лишена смысла", - считает Сазонов.

Также он добавил, что Москва, скорее всего, заблокирует переговоры, в рамках которых Киев мог бы показать Германии и Франции нежелание России идти на уступки Украине и добиться новых антироссийских санкций.

"Но Кремль это тоже прекрасно понимает, поэтому, скорее всего, встречи не будет, равно как и обмена пленными. России не нужны люди, они готовы отдавать наших заложников только в обмен на политические уступки", - подчеркнул Кирилл Сазонов.

Переговоры по Донбассу