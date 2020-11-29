Эксперт раскрыл планы Кремля на переговоры в Нормандском формате по Донбассу

Киев не устраивают требования, которые выдвигает Кремль по Донбассу, утверждает Кирилл Сазонов.
В планы России не входит проведение нового раунда переговоров в рамках Нормандского формата, так как Украину не устраивают условия по урегулированию конфликта на Донбассе, которые выдвигает Кремль. Москва готова пойти на компромисс только в том случае, если Киев согласится на политические уступки.
Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала Украина 24, комментируя возможность проведения новых переговоров Киева, Москвы, Парижа и Берлина в рамках Нормандского формата.
Как полагает эксперт, встреча в Нормандском формате в ближайшем будущем вряд ли состоится. В Кремле, и лично Путин, неоднократно заявляли, что переговоры на высшем уровне пройдут только в том случае, если появится предмет разговора.Читайте также"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу
"Пока мы видим, что Россия выставляет свои требования, Украину они не устраивают категорически, поэтому встреча лишена смысла", - считает Сазонов.
Также он добавил, что Москва, скорее всего, заблокирует переговоры, в рамках которых Киев мог бы показать Германии и Франции нежелание России идти на уступки Украине и добиться новых антироссийских санкций.
"Но Кремль это тоже прекрасно понимает, поэтому, скорее всего, встречи не будет, равно как и обмена пленными. России не нужны люди, они готовы отдавать наших заложников только в обмен на политические уступки", - подчеркнул Кирилл Сазонов.
Переговоры по Донбассу
- Глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил план действий по Донбассу, который предполагает возврат под контроль Киева украинской границы и проведение выборов в ОРДЛО в марте 2021 года.
- Кремль не согласен с данным условием – у Путина утверждают, что сначала в ОРДЛО должны пройти выборы, и только потом Украина получит границу.
- Как полагает Кравчук, проблемой в процессе поиска компромисса между Киевом и Москвой являются Минские соглашения, которые подписаны на невыгодных для Украины условиях.
- Россия отвергает план Киева по Донбассу и требует, чтобы Украина поддержала план по реинтеграции ОРДЛО, который предложили представители боевиков "ЛДНР".