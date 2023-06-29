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ЕС готовит важную декларацию об Украине: журналисты "слили" инсайт

Тарас Сидоржевский
29 июня 2023, 14:41 обновлено 29 июня, 14:41
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ЕС хочет дать Украине "обязательства по безопасности". Решение встретило сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии.
ВСУ, Совет Евросоюза
В Евросоюзе готовят декларацию по Украине / Коллаж фото УНИАН, 14 ОМБр Романа Великого

ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в области безопасности". Лидеры блока стремятся согласовать долгосрочные обязательства для Киева "на фоне растущей нестабильности в России и укоренившихся боевых позиций в войне".

Как пишет FT, члены ЕС Франция и Германия, наряду с Великобританией и США собираются предоставить Украине долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение и разведданные, чтобы помочь ей отразить полномасштабное вторжение России и защитить ее от будущей агрессии.

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"Несмотря на то, что это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада", - пишет издание.

Текст декларации писали французы, а ряд стран - против

Ссылаясь на дипломата, участвовавшего в обсуждениях, издание отмечает, что предлагаемая декларация ЕС, разработанная Францией, направлена на то, чтобы послать "очень четкий политический сигнал" Украине и России. По словам второго чиновника, это также рассматривается как гарантия того, что блок будет заинтересован в более широкой системе безопасности, разрабатываемой для защиты Украины, и не будет отстранен НАТО во главе с США.

В то же время, ссылаясь на официальных лиц FT пишет, что это встретило сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии, а также нейтральных государств блока.

Что именно собрался пообещать Украине ЕС

В проекте заявления лидеров, с которым ознакомилась Financial Times, говорится, что ЕС и его государства-члены "готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и сопротивляться дестабилизирующим усилиям".

В нем добавляется, что работа будет заключаться в том, чтобы "быстро рассмотреть условия такого вклада", принимая во внимание "политику безопасности и обороны некоторых государств-членов", имея в виду нейтральные страны. Текст может быть изменен до его принятия.

Некоторые государства-члены заявили, что понятие "обязательств" определено очень расплывчато, и запросили более формальную схему у внешнеполитического подразделения ЕС.

"Мы уже довольно много делаем для выполнения обязательств в области безопасности", - сказал FT дипломат ЕС, ссылаясь на финансовую поддержку Киеву и его инициативы по поиску, производству и поставке большего количества боеприпасов.

Отвечая на вопрос об обязательствах по обеспечению безопасности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что "каждый отдельный союзник" должен решать, что он может делать. "Но важно то, что мы говорим, что это общепринятый путь", - сказала Каллас в среду.

"Мы работаем над [формулировкой]. Мы не хотим пустых, пустых слов".

FT пишет о "медленном контрнаступлении"

"Тяжелое, но медленное продвижение Украины против сильно укрепленных российских позиций на оккупированном юго-востоке Украины развеяло в некоторых столицах надежды на быстрый прорыв на поле боя, который может привести к мирным переговорам. В то же время мятеж российского военачальника Евгения Пригожина против высшего руководства страны поднял вопросы о единстве российских вооруженных сил и о том, как Украине лучше всего это использовать", пишет издание.

"Хорошо это или плохо, исход [контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это осознаем", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат, который, как и другие, пожелал остаться неназванным, учитывая деликатность темы . "Финансирование, поддержка, политическая активность . . . и, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет".

Помощь для Украины от Евросоюза: контекст

Европейская комиссия во вторник, 20 июня, обнародовала проект Регламента о создании отдельного специального инструмента для поддержки финансирования потребностей восстановления Украины с индикативным финансированием до €50 млрд на период 2024–2027 годов – Ukrainian Facility.

Средства будут предоставлены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Лидеры ЕС должны решить, начинать ли до конца 2023 года переговоры о заявке Украины на вступление в союз.

Олаф Шольц в конце мая заявил, что война, которую путинская страна-агрессор Россия развязала против Украины, закончится тем, что украинское государство станет полноправным членом Европейского союза. По словам руководителя федерального правительства ФРГ, он уверен в том, что стране-агрессору России не удастся одержать победу в войне против Украины.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена", - говорит канцлер.

Больше новостей о Евросоюзе:

Евросоюз The Financial Times
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