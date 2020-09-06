"Это фантасмагория": Кулеба высказался о "союзном государстве" с Беларусью

Кулеба отреагировал на идею "союзного государства" / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поведал, в каком случае идея о "союзном государстве", предложенная президентом Беларуси Александром Лукашенко, может быть реализована.

Об этом министр рассказал в интервью Радио Свобода.

"Та идея, которую он (президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) высказал - это фантасмагория. Мне очень трудно представить это "союзное государство". Не потому, что я не представляю Беларусь как очень близкую страну, а потому, что я не понимаю, для чего нам для этого "союзное государство", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина порвала с "союзным" прошлым и различными его вариациями.

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"Я думаю, единственный шанс реализовать идею Лукашенко - это если и Украина и Беларусь, наконец, станут членами Европейского Союза. Но для Украины это сейчас более реальная возможность, чем для Беларуси", - добавил Кулеба.

Как писал Главред, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году просил главу правительства Польши Дональда Туска убедить Европейский Союз создать единое союзное государство Украины и Беларуси, которое возглавил бы белорусский политик.

Ранее украинский политик, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил, что Киеву выгодны события на территории РБ – Кремль акцентировал свое внимание на белорусском кейсе и отвлекся от российско-украинского конфликта на Донбассе. Украина может этим воспользоваться и улучшить свои шансы на победу в противостоянии с Москвой.