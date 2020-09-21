Фокин пообещал уйти из ТКГ по Донбассу при одном условии

По словам Витольда Фокина, к ультимативным замечаниям прислушиваться он не намерен.
Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин будет готов выйти из переговорного процесса уже в сентябре в том случае, если его инициативы не будут в течение месяца позитивно восприняты Киевом.
Об этом политик заявил в интервью Украинскому радио.
По словам Фокина, критика в его адрес не заставит уйти из Трехсторонней контактной группы, так как первый премьер-министр Украины чувствует поддержку со стороны народа. Он может покинуть делегацию Киева в том случае, если его инициативы не примут украинские власти.
"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - сказал политик.
Судя по последней динамике событий, полагает политик, он может уйти из ТКГ уже в сентябре.Читайте такжеКравчук рассказал, кто может исключить Фокина из ТКГ по Донбассу
"Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я наверное задумаюсь над этим", - подчеркнул Витольд Фокин.
- Напомним, 29 августа первый замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин дал интервью одному из украинских изданий, в котором заявил, что, по его мнению, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Слова Фокина были подвергнуты жесткой критике представителей украинской власти. В Офисе президента заявили, что политик пока недостаточно хорошо ознакомился с ситуацией и выразил исключительно свою точку зрения, которая не совпадает с позицией официального Киева.
- Позже Витольд Фокин уточнил, что под формулировкой "особый статус" он имел ввиду экономическую автономию Донбасса, а амнистия должна применяться только по отношению к тем лицам, которые не принимали участия в военных преступлениях.