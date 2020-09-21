Фокин пообещал уйти из ТКГ по Донбассу при одном условии

Критика меня не сломает - Фокин / gordon.ua

Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин будет готов выйти из переговорного процесса уже в сентябре в том случае, если его инициативы не будут в течение месяца позитивно восприняты Киевом.

Об этом политик заявил в интервью Украинскому радио.

По словам Фокина, критика в его адрес не заставит уйти из Трехсторонней контактной группы, так как первый премьер-министр Украины чувствует поддержку со стороны народа. Он может покинуть делегацию Киева в том случае, если его инициативы не примут украинские власти.

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - сказал политик.

Судя по последней динамике событий, полагает политик, он может уйти из ТКГ уже в сентябре.Читайте такжеКравчук рассказал, кто может исключить Фокина из ТКГ по Донбассу

"Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я наверное задумаюсь над этим", - подчеркнул Витольд Фокин.