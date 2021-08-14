"Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу

Кремль пытается ослабить позиции Украины, однако Киев противостоит таким маневрам - Арестович / УНИАН

Украина продолжает придерживаться четкой позиции по вопросу реализации "формулы Штайнмайера": сначала вывод российских войск с Донбасса и разоружение незаконных вооруженных формирований, и только потом выборы. Министерство по оккупированным территориям готовит инициативы, которые должны удивить всех. Кремль пытается ослабить Киев при помощи федерализации и особого статуса ОРДЛО, но украинское государство противостоит таким попыткам. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что точка зрения украинского государства по Донбассу и "формуле Штайнмайера" остается прежней. Никто не собирается сдавать интересы государства. В законопроекте, который подготовило Министерство по вопросам оккупированных территорий, есть ряд интересных инициатив, которые должны всех удивить.Читайте такжеМир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие

"Все спекуляции по поводу формулы Штайнмайера имеют четкий ответ: не будет никаких выборов на оккупированных территориях, пока оттуда не будут выведены российские войска полностью, разоружены незаконные формирования и не восстановлен контроль над государственной границей. Все. Потом будет возможно проводить эти выборы, но как они будут проводиться – вопрос. Сейчас в парламент подан законопроект о переходном периоде, который подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, там есть много интересных предложений, которые удивят всех, кто считает, что формула Штайнмайера якобы согласована, что мы якобы что-то там сдали. Никто ничего и никого не сдал", - отметил Арестович.

По его словам, реализация Минских соглашений в контексте "формулы Штайнмайера" или закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе является предметом обсуждения в рамках минского процесса и нормандского формата. Кремль пытается ослабить Украину при помощи федерализации и особого статуса отдельных районов Донбасса. Однако Киев этому противостоит при помощи поддержки Запада.

"Что касается Минских соглашений в интерпретации формулы или в том виде, в котором они внесены в закон об особенностях местного самоуправления – это предмет дискуссий, в том числе в минском и нормандском формате. Но Кремль играет в свою игру в отношении Украины, это изложено в статье Путина, и она заключается в ослаблении нас путем федерализации, особого статуса так называемых ОРДЛО. Мы это понимаем и противодействуем этой политике, опираясь на международных партнеров", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Формула Штайнмайера по Донбассу

Формула Штайнмайера представляет собой один из механизмов реализации вторых Минских соглашений. Она предполагает предоставление особого статуса ОРДЛО в день проведения местных выборов на территориях. Если ОБСЕ признает выборы, то особый режим местного самоуправления становится постоянным после того, как соответствующее решение принимает Верховная Рада.

Вопрос реализации "формулы" стал резонансным в украинском обществе, так как в текущей ситуации подобный вариант реализации Минских соглашений может предполагать не постепенное урегулирование конфликта, а одновременное выполнение и политической части, и аспекта безопасности. Интерес Москвы в том, чтобы "формула Штайнмайера" была реализована до вывода российско-террористических войск с Донбасса и до восстановления контроля Киевом над захваченным участком украинско-российской границы.

12 июля Федеральный канцлер Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила, что для урегулирования конфликта на Донбассе нужно имплементировать "формулу Штайнмайера" с целью реализации Минских соглашений.

Политолог Вадим Денисенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли согласится на реализацию "формулы Штайнмайера". По его словам, Запад будет оказывать давление на Киев, однако украинские власти пойдут на такой сценарий только в случае прямой агрессии России.