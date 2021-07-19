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Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу

19 июля 2021, 07:10
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Запад будет оказывать давление на Украину по ситуации с конфликтом на Донбассе, считает Вадим Денисенко.

зеленский
Зеленский не пойдет на имплементацию "формулы Штайнмайера" – эксперт / president.gov.ua

Несмотря на призыв канцлера ФРГ Ангелы Меркель об имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" по Донбассу в законодательство Украины, президент Владимир Зеленский не пойдет на реализацию такого сценария. Запад будет оказывать давление на Киев, однако Зеленский может пойти на уступки по этому вопросу только в случае прямой агрессии России. Об этом заявил политолог Вадим Денисенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Зеленский ни в коем случае не одобрит реализацию "формулы Штайнмайера". Такой сценарий развития событий возможен только в том случае, если Москва пойдет на полномасштабный военный конфликт в отношении Киева.

"Зеленский понимает, что на это идти невозможно (имплементацию "формулы Штайнмайера"). И если не будет прямой российской агрессии, масштабной, ни на какие подписания подобных вещей Зеленский не пойдет", - считает эксперт.

Также он добавил, что Запад будет оказывать давление на Украины и предлагать какие-либо новые форматы и варианты, однако крайне мало шансов на имплементацию "формулы Штайнмайера" в ее нынешнем виде.

"Я буду тут оптимистом. Я понимаю, что давление будет, что будут выдумываться какие-то новые формулы, предлагаться новые варианты, но в том варианте, который предлагался в виде "формулы Штайнмайера", кластерных вещей, — я очень сомневаюсь, что Зеленский на это пойдет, если не будет прямой агрессии", - подчеркнул Вадим Денисенко.Читайте такжеСтавка на Байдена и вывод войск России с Донбасса: Зеленский раскрыл сценарий визита в Вашингтон

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Справка

Формула Штайнмайера – это механизм имплементации "Минска-2", который предполагает предоставление временного особого статуса ОРДЛО в день проведения выборов на данных территориях. Если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, особый режим местного самоуправления из временного становится постоянным после соответствующего решения Верховной Рады Украины.

Обсуждение "формулы" стало резонансным, так как в нынешней ситуации такой вариант реализации Минских соглашений может предполагать не поэтапное урегулирование конфликта, а одновременное выполнение политической части и аспекта безопасности. Россия настаивает на запуске "формулы Штайнмайера" до вывода российско-террористических войск с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей и до восстановления Киевом контроля над украинско-российским участком границы.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский 13 июля заявил, что Украина, Германия и Франция настаивают на том, чтобы встреча на уровне лидеров в рамках нормандского формата была проведена уже в ближайшее время. Москва получила план по реализации "Минска", который следовало бы обсудить. Однако Россия блокирует дальнейший переговорный процесс.

Зеленский также рассказал, что в ходе переговоров с президентом США Байденом он намерен попросить американского главу государства принять участие в переговорах по Донбассу. Процесс можно запустить в рамках нормандского формата, если с этим согласятся Париж, Берлин и Москва.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия совместно с Украиной, Францией и Германией поддерживает проведения нового саммита в рамках нормандского формата, однако о датах мероприятия говорить пока рано.

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