ГБР объявило о подозрении беглому президенту Януковичу - подробности

Янукович подозревается в государственной измене по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.
Сегодня Госбюро расследований (ГБР) сообщило экс-президенту Виктору Януковичу, который сбежал в Россию, о подозрении в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.
Янукович подозревается в государственной измене по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины, сообщает Офис генерального прокурора.
21 апреля 2010 года Янукович подписал соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота России в Крыму был продлен с 2017-го до 2042 года. В обмен на это РФ снижала для Украины цену на газ, перед этим, по версии следствия, дважды искусственно завысив ее со 179 до 352 долларов за тысячу кубометров в период с 2008-го по 2010 год. Так Россия намеренно накапливала долг Украины за газ, который использовала при подписании соглашений как аргумент в пользу фактически бесплатного нахождения своего флота на украинской территории.
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Следствием подписания этих соглашений стало увеличение российского контингента в Крыму, что в феврале 2014 года воплотилось в начало операции по захвату Крыма и последующей его аннексии.
Дело Януковича - о чем ранее писал Главред:
- Напомним, после бегства из Украины против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.
- 4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.
- 19 января 2015 Печерский районный суд города Киева вынес заочное постановление об аресте Януковича.
- 27 июля 2015 Печерский районный суд Киева разрешил проведение Генеральной прокуратурой заочного расследования против Януковича.
- 14 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, постановил задержать Януковича с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
- 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.