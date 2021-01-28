ГБР объявило о подозрении беглому президенту Януковичу - подробности

Януковичу объявили о подозрении / Скриншот

Сегодня Госбюро расследований (ГБР) сообщило экс-президенту Виктору Януковичу, который сбежал в Россию, о подозрении в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.

Янукович подозревается в государственной измене по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины, сообщает Офис генерального прокурора.

21 апреля 2010 года Янукович подписал соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота России в Крыму был продлен с 2017-го до 2042 года. В обмен на это РФ снижала для Украины цену на газ, перед этим, по версии следствия, дважды искусственно завысив ее со 179 до 352 долларов за тысячу кубометров в период с 2008-го по 2010 год. Так Россия намеренно накапливала долг Украины за газ, который использовала при подписании соглашений как аргумент в пользу фактически бесплатного нахождения своего флота на украинской территории.

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Следствием подписания этих соглашений стало увеличение российского контингента в Крыму, что в феврале 2014 года воплотилось в начало операции по захвату Крыма и последующей его аннексии.

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