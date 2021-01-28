УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

ГБР объявило о подозрении беглому президенту Януковичу - подробности

28 января 2021, 21:23

Янукович подозревается в государственной измене по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Виктор Янукович
Януковичу объявили о подозрении / Скриншот

Сегодня Госбюро расследований (ГБР) сообщило экс-президенту Виктору Януковичу, который сбежал в Россию, о подозрении в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.

Янукович подозревается в государственной измене по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины, сообщает Офис генерального прокурора.

21 апреля 2010 года Янукович подписал соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота России в Крыму был продлен с 2017-го до 2042 года. В обмен на это РФ снижала для Украины цену на газ, перед этим, по версии следствия, дважды искусственно завысив ее со 179 до 352 долларов за тысячу кубометров в период с 2008-го по 2010 год. Так Россия намеренно накапливала долг Украины за газ, который использовала при подписании соглашений как аргумент в пользу фактически бесплатного нахождения своего флота на украинской территории.

Читайте такжеЭксперт оценил шансы Януковича на возвращение в украинскую политику

Следствием подписания этих соглашений стало увеличение российского контингента в Крыму, что в феврале 2014 года воплотилось в начало операции по захвату Крыма и последующей его аннексии.

Дело Януковича - о чем ранее писал Главред:

  • Напомним, после бегства из Украины против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.
  • 4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.
  • 19 января 2015 Печерский районный суд города Киева вынес заочное постановление об аресте Януковича.
  • 27 июля 2015 Печерский районный суд Киева разрешил проведение Генеральной прокуратурой заочного расследования против Януковича.
  • 14 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, постановил задержать Януковича с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Виктор Янукович ГБР новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «ГБР объявило о подозрении беглому президенту Януковичу - подробности». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУКрах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ Зеленский признался, будет ли идти на второй срокЗеленский признался, будет ли идти на второй срок Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на ДонбассеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Рейтинг Зеленского обвалился до критической отметкиРейтинг Зеленского обвалился до критической отметки В ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФВ ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ
Следующий материал

Последние новости

22:57
Умер звезда фильма Алые паруса Василий Лановой
22:52
Зеленский одобрил новые санкции против России
22:31
В Брюсселе отменили "сенсационную" пресс-конференцию Нескоромного Видео
22:30
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
22:01
Коронавирус в Украине 28 января: обнаружили более 5,5 тыс. новых больных Видео
Реклама
21:53
ЛГБТ-сказки для маленьких украинцев: в издательстве сделали громкое заявление
21:37
У Кравчука раскрыли детали новых переговоров с Россией по Донбассу Видео
21:24
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Фото Видео
21:23
ГБР объявило о подозрении беглому президенту Януковичу - подробности Видео
21:00
Какой браузер лучше выбрать: сравниваем пять самых популярных вариантов
20:46
В Украине бушует стихия: какие дороги лучше объезжать стороной Видео
20:43
В Кабмине резко отреагировали на отмену постановления о новом правописании Видео
20:34
Умывание холодной водой: в чем польза для кожи Видео
20:33
В ЕС изменили список стран "зеленой зоны": есть ли в нем Украина Видео
20:30
Топ-пропагандистка Кремля в Донецке призвала присоединить Донбасс к России Видео
20:17
Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность Видео
20:12
"Смерть и отчаяние": в ООН дали оценку 2020 году Видео
20:08
Станет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снега Видео
19:55
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
19:52
В Слуге народа предложили сажать украинцев, скрывающих паспорта РФ
Реклама
19:38
Названо количество тренировок, защищающее от рака Видео
19:31
Оккупанты развернули в Крыму ракетный комплекс Бастион
19:23
"Испытания на медиках": инфекционист раскритиковала вакцинацию от коронавируса Видео
19:19
В сервисе Epic Games Store началась раздача новой игры Видео
19:18
Песочный человек - список актеров сериала
19:13
Борьба за Северный поток-2: в России рассказали о планах по газопроводу Видео
19:10
"Серая" зона: Ляшко назвал области с низким уровнем тестирования на COVID Видео
18:50
Как приготовить бисквитный торт — простой пошаговый рецепт Видео
18:47
В РФ депутат объяснил, почему власти не справятся с протестами за Навального Видео
18:38
В Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусов
18:37
Обнаружен фрукт, который поможет при язве желудка Видео
18:30
Свирепая стихия: в Одесской области людей вытаскивали из снежного плена Видео
18:13
Resident Evil 8 окажется уникальным представителем линейки игр по вселенной Обители Зла Видео
18:11
Смена власти в России: критик сделал прогноз о политике Навального в отношении Украины Видео
17:59
"Нельзя расслабляться": Лукашенко готов на отчаянный шаг ради власти
17:51
У Василия Ланового наступила клиническая смерть
17:24
Второй президентский срок Зеленского: Ермак назвал главное условие Видео
17:12
Что должно быть в женской сумочке - совет от Татьяны Мокриди
17:12
"Призывы к войне" и "разжигание вражды": Нацсовет по ТВ крупно оштрафовал канал 112 Украина
17:02
Лукашенко предупредил Кремль и объявил о протестах в России Видео
Реклама
16:58
Rockstar Games готовит ремастеры классической трилогии GTA – СМИ
16:24
Боевики решили захватить весь Донбасс: опубликована доктрина "ЛДНР" Видео
15:55
Журналисты назвали самые страшные игры уходящего поколения
15:48
Россия подкупала главу мирового биатлона проститутками, чтобы он скрывал результаты допинг-проб – IBU Видео
15:46
Отмена законов, популизм и хаос: чем грозит Украине закон о референдуме
15:45
В Минобразовании рассказали, почему не уволят "подругу Прилепина" из киевского вуза Видео
15:32
(Не) Дай Бог: в школах хотят ввести урок христианской этики
15:29
В Украине создали новый силовой орган: чем займется Бюро экономической безопасности Видео
15:16
Алена из дуэта TamerlanAlena дважды теряла детей Видео
15:15
Названы главные угрозы бесплатных финансовых приложений: как защититься
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять