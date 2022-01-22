Германия поощряет намерения Путина к новому нападению: Кулеба ответил на заявления главы ВМС

Глава МИД считает, что Западу нужно единство.
Ранее Германия заявила о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, отсутствии перспектив в возвращении Крыма и колебаниях об отключении России от SWIFT. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания не соответствуют уровню отношений и текущей ситуации безопасности.
Чиновник считает, что на данный момент очень важно единство Запада в противостоянии России.
"Сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - написал глава МИД в Twitter.
Также он поблагодарил Германию за оказанную поддержку, начиная с 2014 года, и за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.
"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - добавил он.
Напомним, украинские власти поражены словам Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией". Они возмущаются подобного рода заявлениями наряду с тем, что количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, и в то время, когда стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской границы.
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