"Харьковские соглашения" вспомнили для удара по Порошенко - политолог

Порошенко / УНИАН

Расследование СНБО Харьковских соглашений имеет целью ударить по экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал украинский политолог Виктор Небоженко. По его словам, вероятнее всего, никаких уголовных дел либо посадок не будет, однако дело будет обрастать политическим подтекстом.

"Главная цель – Порошенко. Задача стоит следующая: расколоть партию Европейская солидарность на националистов и "секту Порошенко", причем первые будут вынуждены покинуть эту политсилу, потому что Порошенко оказался одним из лидеров организации ратификации Харьковских соглашений. Пока что все к этому и идет", - сказал Небоженко.

По словам эксперта, пострадать может и Владимир Литвин, который претендовал на должность ректора Национального университета имени Тараса Шевченко - остальным ничего не грозит вовсе.

"Таким образом, данное решение СНБО не представляет собой большой драмы. Оно призвано решить две задачи: с одной стороны, испортить жизнь Порошенко, с другой – отвлечь внимание от приезда Bellingcat. Не более того", - резюмировал политолог.

Предыстория

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство поручило Службе безопасности Украины изучить процессы подписания и ратификации Харьковских соглашений и выяснить возможные факты государственной измены в таких действиях. В качестве одного из голосовавших он назвал тогдашнего спикера Рады Владимира Литвина, который сейчас баллотируется на должность ректора Киевского нацуниверситета.

Спустя сутки, 12 марта, в СБУ объявили о начале досудебного расследования по фактам возможного наличия признаков государственной измены в процессе подписания и ратификации Харьковских соглашений.

Что такое Харьковские соглашения

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. За ратификацию документа проголосовали 238 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.

Кого могут наказать за Харьковские соглашения

В настоящий момент СБУ ведет расследование, было ли в соглашении (а также в процессе его подготовки) состав преступления и признаки госизмены.

Статья 80 Конституции Украины говорит о том, что депутаты не несут юридической ответственности за свои голосования. Полностью формулировка выглядит так: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Кроме того, согласно закону о статусе народного депутата Украины, депутаты не несут ответственности за результаты голосования в Раде и её органах (п. 5 статьи 10).

Текст Харьковских соглашений готовил, согласовал и визировал тогдашний заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко, который сегодня занимает должность первого заместителя секретаря СНБО.

Несмотря на начавшееся расследование о ратификации соглашения, он до сих находится в статусе "действующего", о чем говорится в самом документе на сайте Верховной Рады. Ни при президентстве Петра Порошенко, ни при президентстве Владимира Зеленского документ не было денонсирован.

Предыдущее соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму действовало до 2017-го года. Иными словами, на аннексию Крыма, состоявшуюся в 2014-м году, продление соглашения могло не повлиять.

Как оценивал Порошенко Харьковские соглашения

В интервью тогда журналисту Мустафе Найему Порошенко заявил, что стороны должны были урегулировать вопрос международных взаиморасчетов и не допустить прецедента, когда третьи страны просили бы у России снизить цены на поставку газа.

"И Россия, и Украина защитили свои интересы", - сказал Порошенко.

Позже он назвал заключенный договор "шедевром дипломатии" и "искусством компромисса".

"Я не могу сказать, что я счастлив из-за того, что пребывание флота продлилось настолько. Я уверен, что возможны были и другие договоренности, другие термины. Но продолжение термина было необратимо", – подчеркнул Порошенко.