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Для чего начали "копать" мутную историю Харьковских соглашений

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

15 марта 2021, 10:14

Данное решение СНБО не представляет собой большой драмы.

Верховная Рада, Рада-Рада
Никто из депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений, наказан не будет / УНИАН

СБУ по поручению СНБО проверит обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина в обмен на снижение цены на российский газ продолжила срок пребывания российского флота в Крыму. В частности, Служба безопасности должна выяснить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами этих соглашений.

Основной задачей данного решения было отвлечение внимание от приезда в Киев организации Bellingcat, которая снимает расследование о проваленной летом 2020 года спецоперации по задержанию в Беларуси боевиков из ЧВК "Вагнера". Власти нужно было сотворить нечто такое, чтобы затмило визит Bellingcat и автора фильма-расследования Христо Грозева, что она и сделала.

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Ничем конкретным это поручение СНБО, вероятнее всего, не закончится: никаких уголовных дел либо посадок не будет. Однако в ней есть и политический подтекст, в частности, связанный с фигурами Литвина, Порошенко и, может быть, Левочкина. А всех остальных трогать не будут.

Главная цель – Порошенко. Задача стоит следующая: расколоть партию Европейская солидарность на националистов и "секту Порошенко", причем первые будут вынуждены покинуть эту политсилу, потому что Порошенко оказался одним из лидеров организации ратификации Харьковских соглашений. Пока что все к этому и идет.

Что будет на выходе, удастся ли решить эту задачу – пока сказать сложно.

Наверняка можно утверждать одно: точно может пострадать Владимир Литвин, который претендовал на должность ректора Национального университета имени Тараса Шевченко.

Остальным 230 человекам ничего не грозит. Ведь почти все они богаче любого следователя СБУ, а, значит, у них есть возможность, скажем так, "вести коммерческие переговоры" по поводу тяжести своего поступка…

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Что касается Зеленского в данной ситуации, его целей и мотивов в этой истории, то складывается впечатление, что он не совсем понимает, о чем вообще идет речь. Где Зеленский был в 2010 году? Он тогда был лидером небольшого, но интересного коллектива "Квартал 95". Он не совсем в курсе "большой политики" в Украине.

В общем, в этой истории сильно пострадавших не будет. Никакое наказание не грозит тем депутатам, которые в апреле 2010-го совершили это грязное преступление. Ведь они сделали это коллективно, а у них есть право на коллективную ошибку, ведь это же Верховная Рада – в подобных органах, где принимаются коллективные решения, отдельные депутаты не несут персональную ответственность.

Таким образом, данное решение СНБО не представляет собой большой драмы. Оно призвано решить две задачи: с одной стороны, испортить жизнь Порошенко, с другой – отвлечь внимание от приезда Bellingcat. Не более того.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

СНБО Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Литвин Bellingcat Виктор Небоженко Харьковские соглашения
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