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Идея о том, что Украина угрожает России, противоречит любой логике - Блинкен поймал Кремль на лжи

20 февраля 2022, 15:14
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Госсекретарь США "прошелся" по нарративах Кремля.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Reuters

Утверждения о том, что Украина каким-либо образом угрожает России, абсолютно неправдивы, а сообщение о том, Киев намерен силой вернуть Донбасс - противоречит любой логике.

С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. В комментарии телеканалу "Дождь" он отметил, что все происходящее на Донбассе фиксируется миссией ОБСЕ.

"На украинской стороне той разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ. Они проверяют, что там происходит, а чего не происходит. И идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран", - отметил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что заявления о том, что якобы Украина хочет вернуть Донбасс силой, абсолютно нелогичны.

Читайте такжеПутин хочет капитуляции Украины, а главными целями будут Верховная Рада и ОП - The Guardian"А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любом момент за последние 8 лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 000 российских военных, тоже противоречит любой логике. И, к сожалению, как мы видим сейчас, все складывается именно так, как я говорил несколько дней назад на Совете безопасности ООН. Есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства на Донбасс и шире — в Украину", — сказал он.

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Блинкен отметил, что шантаж и размещение военных Россией на границе с Украиной не способствует решению проблемы.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией.

Глава государства рассказал, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". Он также отметил, что в ходе вторжения России в Украину будет оцеплен Киев.

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Автор: Сергей Кущ
viber
вторжение России Энтони Блинкен Россия
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