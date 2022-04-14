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"Какого черта я должен иметь такого брата?": Данилов раскритиковал заявление Макрона

14 апреля 2022, 19:14

Секретарь СНБО уверен, что позиция президента Франции спровоцирована выборами.

Данилов
Данилов отреагировал на высказывание Макрона / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня резко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал украинцев и россиян "братскими народами".

Секретарь Совбеза в интервью BBC отметил, что на всех международных встречах говорит об отличии украинцев и россиян. Французский президент отказался назвать зверства РФ геноцидом из-за близости народов.

"Господин Макрон – такой же, как и остальные россияне. Ну какие мы братья, скажите, пожалуйста? У нас другой язык, другая культура, у нас вообще все другое. У нас поведение другое. Ну какого черта я должен иметь такого брата? Зачем он мне нужен? Братья же не убивают", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что позиция президента Франции спровоцирована выборами. Макрон, по его мнению, намеренно заигрывает с благосклонно настроенным к россиянам электоратом, но совершает большую ошибку попыткой "объединять".

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Скандальные заявления Макрона

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не готов называть военные преступления армии РФ против мирных украинцев "геноцидом". Он объяснил это тем, что российский и украинский народы якобы являются "братскими".

Также Главред писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свои недавние высказывания с отказом называть зверства оккупантов РФ в Украине геноцидом.

По его мнению, "вербальная эскалация" ничем "не поможет Украине".

"Слово геноцид имеет значение и должно быть квалифицировано юристами, а не политиками", - заявил французский лидер.

Он также уверен в том, что "государства, которые считают это геноцидом, должны вмешиваться через международные конвенции".

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