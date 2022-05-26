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Какой подарок приподнесет Путин своему zомбиленду и чем запомнилось 9 мая

26 мая 2022, 04:20

Парад на 9 мая в России явно был невеселым для граждан, им сложно было не заметить отсутствия воодушевленности.

Тарас Загородний
Тарас Загородний высказался о "подарке Путина" / УНИАН

Парад на 9 мая в России явно был невеселым для граждан, им сложно было не заметить отсутствия воодушевленности, да и Владимир Путин выглядел раздавленным. Об этом во время чата на Главреде заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Парад однозначно был невеселым для россиян. Им сложно было не заметить отсутствия воодушевленности на параде, да и Путин выглядел раздавленным. Не было традиционной накачки фашизма и угроз в стиле "мы всех закопаем". Подобные вещи отрицательно сказываются на духе российской армии: увидев такую картину, военнослужащие ВС РФ понимают, что все реально плохо", - отметил эксперт.

По его словам, власти России много лет торговали страхом и блефовали, убеждая мир в наличии у нее супер-армии. Впрочем, если посмотреть историю европейских войн, то можно увидеть, что Россия так действовала всегда.

"Но проблема России в войне с Украиной заключается в том, что украинцы воюют не за нее, а против. Ведь на протяжении последних 300 лет украинцы воевали вместе с россиянами, плечом к плечу. И этот пример в том числе показывает, насколько важна для РФ Украина. Украина для России – это, в первую очередь, ресурс для поддержания имперского проекта, а также продвинутые люди, способные эффективно управлять проектами, в том числе армейскими", - сказал Тарас Загоодний.

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По словам эксперта, без Украины Россия превратилась в архаичную структуру, которая просто разваливается.

"Тем не менее, своими великодержавными понтами Россия смогла убедить всех вокруг в собственной силе. Вот и американцы думали, что Украина продержится два-три дня после вторжения РФ. Впрочем, так же думали и европейцы, и китайцы, и другие.Так российский традиционный "авось" напал на украинский "якось воно буде". После этого вторжения проснулись все лучшие черты украинской нации, которые всегда у нас были, но всегда выбивались колониальными странами. Речь идет о способности самоорганизовываться, воле к победе, умении защищать себя, духе казачины в хорошем смысле, драйве", - отметил Загородний.

"На бумаге у России миллионная армия. Но один миллион на всю огромную Россию, вместе с ее тыловыми частями – это не так много. Причем реально боеспособных людей там было около 200 тысяч. Такое количество сопоставимо по численности с сегодняшней украинской армией, только вот наша уже оснащена на порядок лучше.Россия пыталась получить хоть какой-то профит от этой войны, хотя бы Донбасс. Хотя еще в начале апреля была цель захватить и Харьков. Но ничего не вышло, и Россия проигрывает по всем фронтам", - отметил он.

Тарас Загородний также указал на том, что сейчас идёт деморализация личного состава российского войска.

"Российские солдаты ведь и сами встречают украинскую армию в бою и видят, что никто тут не сдается и их не ждёт. Такая картина, естественно, не вызывает особого энтузиазма у россиян. Хотя сейчас их немного мобилизует другая волна – жажда мстить за убитых. Однако одержимых этой жаждой мстить слишком мало, чтобы переломать ситуацию. Поэтому русские и проигрывают".

"Плюс Россия не ожидала таких мощных санкций, которые против нее ввели. В РФ не ожидали ленд-лиза .В итоге сейчас идёт постепенное перемалывание российской группировки. И тут время работает на Украину: Россия становится все слабее и слабее, а Украина становится все сильнее и сильнее. На 9 мая Россия вообще планировала парад в Киеве. Российская власть поверила в сказку, что к этой дате Киев будет захвачен, что украинцы будут их очень рады видеть, а украинская власть сразу сбежит. Но – никто не сбежал", - подытожил эксперт.

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