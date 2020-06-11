УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Последствия карантина": более полумиллиона украинцев остались без работы

11 июня 2020, 15:59

В Украине из-за карантина официальной работы лишились 260 тысяч человек, сказал Шмыгаль.

Шмыгаль поделился, что из-за карантина работу потеряли сотни тысяч украинцев – Карантин Украина
Из-за карантина работу потеряли сотни тысяч украинцев, поделился Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине из-за карантина, который ввели для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, официальную работу потеряли более 200 тысяч граждан.

Всего в период карантина в нашей стране зарегистрировано более 500 тысяч безработных, сообщил премьер на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы Кабмина.

По его словам, из-за ограничительных мер официальную работу потеряли 260 тысяч граждан.

"…Всего безработных в период карантина зарегистрировано 514 тысяч. Из них работу уже нашли 142 тысячи", – сообщил глава правительства.

Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта. В Государственной службе занятости сообщали, что в нашей стране в период с 12 марта по 24 апреля зарегистрированы более 127 тысяч безработных.

Денис Шмыгаль карантин в Украине безработные
Сейчас вы просматриваете новость «"Последствия карантина": более полумиллиона украинцев остались без работы». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:06
"Парламентские фрикции": как отразится на Украине уход Вакарчука из Рады
16:06
Стало известно, когда ЕС может открыть границы для украинцев
16:04
Суд отобрал квартиру солиста Иванушек
16:01
Как стать счастливее: психологи назвали 11 способов
16:00
Десять выводов из истерики Порошенко в ГБР мнение
15:59
"Последствия карантина": более полумиллиона украинцев остались без работы Видео
15:39
Партия Голос теперь "фсё" - и слава Богу мнение
15:37
Елена-Кристина Лебедь попала к секс-мошеннику
15:21
Стипендия Сороса и связи с Зеленским: стало известно, кто займет место Вакарчука
15:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июня: карьерный взлет, приключения и обманы Видео
15:01
В Украине могут ужесточить карантин: Шмыгаль назвал главное условие
14:43
Михаила Ефремова забрали из дома в Москве
14:17
Под Рязанью хоронят погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова
14:16
"Боевики обкурились": почему ОРЛО сидит без Vodafone и надолго ли это
14:13
В Кабмине анонсировали снижение тарифов на тепло и горячую воду для населения
14:08
Стерненко сообщили о подозрении: активист указал на "проколы" Видео
13:28
Почему Вакарчук ушел из политики и что будет с Голосом мнение
13:17
Зеленский рассказал, когда Аваков может уйти в отставку
13:14
Мошенники в Украине рассылают опасные смс: можно лишиться денег на счету
12:53
Святослав Вакарчук сдал мандат народного депутата
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять