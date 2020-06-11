"Последствия карантина": более полумиллиона украинцев остались без работы

Из-за карантина работу потеряли сотни тысяч украинцев, поделился Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине из-за карантина, который ввели для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, официальную работу потеряли более 200 тысяч граждан.

Всего в период карантина в нашей стране зарегистрировано более 500 тысяч безработных, сообщил премьер на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы Кабмина.

По его словам, из-за ограничительных мер официальную работу потеряли 260 тысяч граждан.

"…Всего безработных в период карантина зарегистрировано 514 тысяч. Из них работу уже нашли 142 тысячи", – сообщил глава правительства.

Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта. В Государственной службе занятости сообщали, что в нашей стране в период с 12 марта по 24 апреля зарегистрированы более 127 тысяч безработных.