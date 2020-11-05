Кива разозлился и пригрозил Зеленскому импичментом

Илья Кива / УНИАН

Последние действия, который совершил президент Украины Владимир Зеленский, могут привести к его импичменту.

Так считает нардеп от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива, сообщается на сайте политсилы. "Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону", — отметил политик.

Кива подчеркнул, что Зеленский объяснял свои действия интересами внешних сил — послов стран Большой семерки (G7) и партнеров, — которые обещают Украине помощь. Нардеп считает, что такое положение является еще одним "подтверждением внешнего управления страной".

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