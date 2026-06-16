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Дело не только в годах: ученые раскрыли неожиданную причину появления седины

Руслан Иваненко
16 июня 2026, 04:45
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Учёные выявили ещё одну возможную причину, которая может влиять на появление седины у людей.
Учёный
Как появление седины может быть связано с реакцией клеток на повреждение ДНК / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему волосы седеют при повреждении ДНК
  • Как это может повлиять на лечение онкологии

Исследователи из Токийского университета установили, что потеря пигмента в волосах может быть не только признаком возраста, но и частью защитного механизма организма против повреждения ДНК. Во время экспериментов на мышах ученые наблюдали, как стволовые клетки волосяных фолликулов реагируют на генетические повреждения.

Главред решил рассказать о научном открытии, которое может изменить представления о процессах старения и биологической защите организма.

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Выяснилось, что при серьезном повреждении ДНК эти клетки прекращают процесс самовосстановления и переходят в состояние дифференцировки. В результате они теряют способность к выработке пигмента, что и приводит к появлению седины.

Как пишет Libertatea, этот механизм, который ученые описывают как "дифференцировку, связанную со старением", фактически блокирует деление потенциально поврежденных клеток. Таким образом организм снижает риск образования опухолей.

Профессор Эми Нисимура, одна из соавторов исследования, объясняет, что одна популяция стволовых клеток может иметь разные пути развития в зависимости от типа стресса и сигналов микроокружения.

Ученые также отмечают, что седые волосы и риск развития меланомы могут быть разными последствиями одного и того же клеточного процесса, который запускается в ответ на генетические повреждения.

В то же время исследование показало, что воздействие определенных канцерогенов может "обойти" этот защитный механизм. В таком случае клетки сохраняют способность к делению, но это повышает риск неконтролируемого роста и развития онкологических процессов.

Ученые подчеркивают, что седина не является прямым маркером защиты от рака, а лишь отражает адаптивную реакцию организма на повреждение ДНК. Хотя эксперименты проводились на животных, результаты могут помочь лучше понять аналогичные процессы у людей.

Это открытие может стать основой для дальнейших исследований в сфере регенеративной медицины и профилактики онкологических заболеваний.

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Об источнике: Libertatea (libertatea.ro)

Libertatea (libertatea.ro) — это одно из старейших и наиболее влиятельных СМИ Румынии, которое было основано 22 декабря 1989 года во время Румынской революции, став первой независимой газетой страны после падения коммунистического режима. Пройдя путь от популярного массового таблоида до серьезного общеполитического издания, сегодня портал является одним из лидеров румынского интернет-пространства по посещаемости. Сайт функционирует как мощный информационный агрегатор, оперативно освещающий главные национальные и мировые новости, резонансные журналистские расследования, политику, экономику, спорт, а также материалы о культуре, здоровье и стиле жизни.

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