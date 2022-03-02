Когда состоятся новые переговоры Украины и России - пока неизвестно - Кулеба

Переговоры России и Украины - дата еще не названа / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ.

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - пока неизвестно", - сказал Кулеба на брифинге.

По его словам, требования россиян остаются прежними. Это то, что озвучил Путин в своем обращении перед началом войны.

Читайте такжеУкраинцы стали символом несокрушимости - ЗеленскийНапомним, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация сегодня, 2 марта, ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины.

Также ранее российские СМИ писали, что переговоры России и Украины относительно военного конфликта Москвы и Киева могут состояться ближе к концу недели.

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Переговоры России и Украины

28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы.

Должен состояться второй раунд переговоров.

Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Следующие переговоры должны пройти на польско-белорусской границе в ближайшие дни.

Подоляк подчеркнул, что переговоры были тяжелыми, но Россия уже не выдвигала ультиматумов.

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