Делегация РФ сегодня вечером будет ждать переговорщиков от Украины — Кремль

Переговоры России и Украины могут состояться в ближайшее время / Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пессков заявил, что российская делегация сегодня, 2 марта, ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины.

Как пишет российский ТАСС, "Кремль надеется, что делегация Украины прибудет на переговоры и на их успех". Владимир Мединский остается главным переговорщиком.

Ранее российские СМИ писали, что переговоры России и Украины относительно военного конфликта Москвы и Киева могут состояться ближе к концу недели.

Речь об отмене переговоров РФ и Украины не идет, сдвигается их время, сообщил источник, передает ТАСС.

В то же время источник РИА Новости сообщает, что переговоры России и Украины могут состояться вечером 2 марта.

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"Переговоры России и Украины состоятся, но их время еще не определено, это может быть сегодняшний вечер", - говорится в сообщении.

"Завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам", - заявили в МИД Беларуси.

Украинская сторона пока что не комментировала эти заявления.

Переговоры России и Украины

28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы.

Должен состояться второй раунд переговоров.

Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Следующие переговоры должны пройти на польско-белорусской границе в ближайшие дни.

Подоляк подчеркнул, что переговоры были тяжелыми, но Россия уже не выдвигала ультиматумов.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".