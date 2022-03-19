Конституцию могут изменить: Стефанчук о переговорах с РФ

Руслан Стефанчук / Фото: УНИАН

Украинские власти обсудят формулировки касательно евроатлантических стремлений государства, заявил глава ВРУ Руслан Стефанчук и допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины.

Об этом он заговорил на фоне переговоров с Россией в эфире телеканала "1+1".

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части", - сказал председатель Верховной Рады.

Также Стефанчук подчеркнул, что для Украины важно то, чтобы "по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", – добавил он.

Напомним, в Петрикове Гомельской области Беларуси строится понтонная переправа через Припять. По ней можно попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

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