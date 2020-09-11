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Кравчук "поставил крест" на соглашениях по Донбассу

11 сентября 2020, 19:03

Минские соглашения нельзя выполнить, и их нельзя отменить в одностороннем порядке, сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук поставил крест на Минских договоренностях – Соглашения по Донбассу
Леонид Кравчук "поставил крест" на Минских договоренностях / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (наша страна, РФ и ОБСЕ) по Донбассу Леонид Кравчук "поставил крест" на Минских соглашениях.

Во время подписания Минских договоренностей уже было понятно, что они не будут выполнены, рассказал Кравчук в интервью Радио НВ.

Собеседник добавил, что такие соглашения не могут быть отменены одной стороной, необходимо искать выход через нормандский формат (Украина, Россия, Германия и Франция).

"Во главе с господином Порошенко (экс-президент Петр Порошенко – Ред.) записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять…", – сказал глава делегации.

Кравчук добавил, что украинская сторона сейчас находится в достаточно непростой ситуации: "есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин".

  • Напомним, Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы. Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата, пишет Википедия.
  • В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
  • Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола.
  • Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
  • В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
  • Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
  • РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Леонид Кравчук Петр Порошенко Минские соглашения
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