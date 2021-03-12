Кравчук рассказал, как США изменят переговоры по Донбассу

Россия никогда не слушает тех, кого не боится, считает Леонид Кравчук.
На встрече в рамках саммита Нормандского формата должен присутствовать представитель США. Участие Вашингтона в рамках переговорного процесса по Донбассу может заставить Россию пойти на уступки, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
По его словам, США остаются единственным мировым государством, с которым Россия готова считаться. Присутствие на переговорах в Нормандском формате американских представителей может оказать влияние на поведение Москвы.
"Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится. А (США) единственная страна в мире, с которой она будет считаться... И Байден говорил, что не позволит России нарушать нормы международного права в отношении Украины. Таким образом, присутствие там США могло бы дать нормандскому формату больше влияния и силы", - сказал Кравчук.
Также он подчеркнул, что на переговорах не обязательно должен присутствовать президент США Джо Байден. Это могут быть вице-президент, государственный секретарь или другой чиновник.Читайте такжеВ США объяснили, как Вашингтон намерен остановить РФ на Донбассе
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта заявил, что если Нормандский формат организовать не удастся, он готов провести отдельные личные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждал, что Германия, Франция и Украина разработали мирный план по Донбассу. Если Россия откажется от реализации документа, то Москва продемонстрирует отсутствие воли к урегулированию конфликта на Донбассе.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что глава ОП Андрей Ермак и советник президента РФ Дмитрий Козак ведут переговоры об организации проведения саммита в Нормандском формате. Мероприятие может пройти в апреле. В Кремле утверждают, что в графике Путина информации о саммите пока нет.