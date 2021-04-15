Кравчук сделал заявление о ядерном статусе Украины после слов посла в ФРГ

Украина не рассматривает возможность возвращения ядерного статуса - Кравчук / УНИАН

Сегодня внешнеполитический курс Киева не предусматривает восстановления ядерного статуса. Украина ставит перед собой ряд ключевых задач и поддерживает единство Европы. Однако позиция о возобновлении статуса ядерной державы в украинской доктрине отсутствует. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

"Есть четкое определение внешнеполитического курса. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы... А позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", - сказал политик в эфире телеканала Украина 24 в ответ на заявление украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, который предложил Киеву задуматься о восстановлении ядерного статуса.

Справка

Ядерный статус Украины

Украина, Россия, США и Великобритания 5 декабря подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.Читайте такжеВ ЦРУ раскрыли планы России по вторжению в Украину

Украинское государство выполнило условия договора и впоследствии утратило ядерный статус.

Заявление посла Украины в ФРГ Мельника о ядерном статусе