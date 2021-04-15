Кравчук сделал заявление о ядерном статусе Украины после слов посла в ФРГ

Для Украины сегодня важен вопрос обеспечения единства Европы, сказал Леонид Кравчук.
Сегодня внешнеполитический курс Киева не предусматривает восстановления ядерного статуса. Украина ставит перед собой ряд ключевых задач и поддерживает единство Европы. Однако позиция о возобновлении статуса ядерной державы в украинской доктрине отсутствует. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.
"Есть четкое определение внешнеполитического курса. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы... А позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", - сказал политик в эфире телеканала Украина 24 в ответ на заявление украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, который предложил Киеву задуматься о восстановлении ядерного статуса.
Справка
Ядерный статус Украины
Украина, Россия, США и Великобритания 5 декабря подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.Читайте такжеВ ЦРУ раскрыли планы России по вторжению в Украину
Украинское государство выполнило условия договора и впоследствии утратило ядерный статус.
Заявление посла Украины в ФРГ Мельника о ядерном статусе
- В эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ситуация со стягиванием войск РФ к украинским границам является "катастрофической".
- По его словам, Украина должна вступить в НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. Если Европа не поможет, то Украине следует подумать о восстановлении ядерного статуса.