Кравчук высказался о поездке в Крым

Леонид Кравчук сказал, что хотел бы посетить Крым / УНИАН

Глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) по Донбассу – первый президент Украины Леонид Кравчук, заявил, что хотел бы лично приехать в захваченный РФ Крым, чтобы посмотреть, какая там обстановка спустя семь лет оккупации.

Кравчук сказал в комментарии телеканалу Крым 24, что хотел бы посетить полуостров, но сейчас очень мало ездит на большие расстояния.

По мнению собеседника, его поездку в Крым не оценила бы позитивно российская сторона.

"Вы знаете, я бы хотел (съездить в Крым – Ред.)… Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение...", – заявил он.

Генеральный продюсер телерадиокомпании Крым Олег Крючков заявил РИА Новости, что Кравчук первым среди украинских политиков пообщался с крымским телеканалом после захвата полуострова.