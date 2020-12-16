Кулеба объяснил, почему с Россией нужно разговаривать / УНИАН

В среду, 16 декабря, глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет вынуждена прийти к разговору о стратегии сосуществования с Россией.

"Украинское общество не готово к спокойному разговору о России. Но мы никуда не убежим от географии, это надо понимать", - заявил Дмитрий Кулеба в ходе конференции "Дипломатия-2021".

По его словам, в ближайшее время смысл имеют скорее всего закрытые дискуссии по этому поводу, в частности потому, что политики ограничены в заявлениях об этом из-за риска рейтинговых потерь.

"В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России, - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет замаркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины", - сказал глава украинской дипломатии.

Также министр рассказал, что в ближайшее время усилия МИД на российском направлении будут сфокусированы не на таких дискуссиях, а на развитии проекта "Крымской платформы", которая должна сохранить в международной повестке дня вопрос освобождения Крыма из-под российской оккупации.

Заяления Кулебы – о чем глава МИД говорил ранее: