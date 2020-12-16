УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кулеба объяснил, почему с Россией нужно разговаривать

16 декабря 2020, 13:48
Прослушать новость
Остановить

Украинское общество не готово к спокойному разговору о России, но от него никуда не уйти, сказал глава МИД.

Кулеба
Кулеба объяснил, почему с Россией нужно разговаривать / УНИАН

В среду, 16 декабря, глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет вынуждена прийти к разговору о стратегии сосуществования с Россией.

"Украинское общество не готово к спокойному разговору о России. Но мы никуда не убежим от географии, это надо понимать", - заявил Дмитрий Кулеба в ходе конференции "Дипломатия-2021".

По его словам, в ближайшее время смысл имеют скорее всего закрытые дискуссии по этому поводу, в частности потому, что политики ограничены в заявлениях об этом из-за риска рейтинговых потерь.

"В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России, - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет замаркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины", - сказал глава украинской дипломатии.

Также министр рассказал, что в ближайшее время усилия МИД на российском направлении будут сфокусированы не на таких дискуссиях, а на развитии проекта "Крымской платформы", которая должна сохранить в международной повестке дня вопрос освобождения Крыма из-под российской оккупации.

Заяления Кулебы – о чем глава МИД говорил ранее:

  • 3 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перечислил приоритеты в работе Крымской платформы - в первую очередь это безопасность и эффективность санкций против России.
  • 2 декабря россияне анонсировали проведение при ООН неформальной встречи по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Принять участие в таких переговорах они пригласили представителей боевиков "ЛДНР".
  • Чуть позже в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такая инициатива России направлена на использование международных переговорных площадок для продвижения своей пропаганды. Встречу в таком формате должны проигнорировать все ведущие государства.

аннексия Крыма война на Донбассе Дмитрий Кулеба Россия
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба объяснил, почему с Россией нужно разговаривать». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Отчаянный шаг: двое министров подали в отставкуОтчаянный шаг: двое министров подали в отставку Очередной скандал: Кравчука срочно вызывают на заседание комитета РадыОчередной скандал: Кравчука срочно вызывают на заседание комитета Рады Скандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы РадыСкандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы Рады Верховная Рада "воскресила" НАПКВерховная Рада "воскресила" НАПК Эксперт оценил шансы Януковича на возвращение в украинскую политикуЭксперт оценил шансы Януковича на возвращение в украинскую политику
Следующий материал

Последние новости

15:02
Украинский солдат снял видео, в котором он тушит сигарету об труп кота
14:48
В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены - Шмыгаль Видео
14:45
Макс Барских выпустил новый клип Runway Видео
14:22
Том Круз обложил матом съемочную группу Миссии невыполнимой Видео
14:16
Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт при локдауне Видео
Реклама
14:16
Угроза Украине из Беларуси: у Зеленского призвали США к действиям Видео
14:13
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
14:10
Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины
14:04
Мешки под глазами: что вызывает отек и как избавиться от него Видео
13:49
В Киеве выступит единственный в Украине цирк на льду
13:48
Кулеба объяснил, почему с Россией нужно разговаривать Видео
13:44
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
13:42
Похудение: как мотивировать себя дойти до цели Видео
13:39
В Минэкономики уточнили, когда начнут платить "карантинные" 8 тысяч гривен Видео
13:19
Стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн
13:12
В Минздраве назвали новые сроки вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
12:56
Авария на Шулявском мосту: Кличко прокомментировал инцидент Видео
12:56
В Минздраве нашли возможность повысить зарплаты медикам Видео
12:33
Меган Маркл и принц Гарри начали сотрудничество со Spotify
12:26
Диабет 2 типа: названы 7 ранних предупреждающих симптомов Видео
Реклама
12:24
ЕС в шаге от удара санкциями по режиму Лукашенко: стали известны подробности Видео
12:20
Верховная Рада упразднила возрастной ценз для госслужащих
12:18
В ЕС одобрили продление санкций против России: стал известен срок Видео
12:07
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость 2020 года
12:05
В Киеве анонсировали рост тарифов на проезд в маршрутках: названа цена и сроки
12:03
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
11:49
Инфекционист рассказал, сколько продержится у переболевших иммунитет к COVID-19 Видео
11:48
Внебрачная "дочь Путина" показала в Instagram свою жизнь Видео
11:42
Лилия Ребрик умилила трогательным фото с дочками
11:40
Верховная Рада "попрощалась" с министром ветеранов
11:27
Смертельное зернышко: под Тернополем умерла годовалая девочка, родители винят врачей Видео
11:00
"Какое позорище": в Сети разозлились из-за "танкиста" Зеленского на памятнике ВСУ Видео
10:55
Вспышка COVID-19 после Нового года и Рождества: в Минздраве предупредили украинцев Видео
10:47
Высокое давление: назван любимый продукт, который провоцирует гипертонию Видео
10:46
В сеть попал отрывок из фильма Чудо-женщина 1984 Видео
10:16
Андрей Рыбак признался, общается ли с ним Ксения Мишина после Холостячки
10:12
Антирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницы Видео
10:09
Когда вместо мозгов - ностальгия: почему нельзя запрещать российскую вакцину мнение
10:08
"Нафтогаз" выплатит Витренко премию в 4 миллиона долларов - СМИ Видео
10:08
Лукашенко раскрыл планы о битве за власть в Беларуси Видео
Реклама
09:32
YouTube не работает: произошел очередной сбой в работе сервисов Google
09:32
Борьба с пиратством: в ЕС сделали заявление о работе Вконтакте и Telegram Видео
09:27
Коронавирус в Киеве: за сутки нашли почти две тысячи новых больных
08:44
Танцы "зеленой" команды по граблям истории продолжаются мнение
08:33
Трамп пытается назначить спецпрокурора по делу Хантера Байдена - СМИ Видео
08:16
Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Видео
07:43
Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото
07:35
Байден назначит нового посла США в Украине – Волкер
07:35
Повторное заражение коронавирусом: в Минздраве рассказали, кто в зоне риска Видео
07:14
Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять