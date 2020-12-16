Кулеба объяснил, почему с Россией нужно разговаривать

Украинское общество не готово к спокойному разговору о России, но от него никуда не уйти, сказал глава МИД.
В среду, 16 декабря, глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет вынуждена прийти к разговору о стратегии сосуществования с Россией.
"Украинское общество не готово к спокойному разговору о России. Но мы никуда не убежим от географии, это надо понимать", - заявил Дмитрий Кулеба в ходе конференции "Дипломатия-2021".
По его словам, в ближайшее время смысл имеют скорее всего закрытые дискуссии по этому поводу, в частности потому, что политики ограничены в заявлениях об этом из-за риска рейтинговых потерь.
"В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России, - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет замаркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины", - сказал глава украинской дипломатии.
Также министр рассказал, что в ближайшее время усилия МИД на российском направлении будут сфокусированы не на таких дискуссиях, а на развитии проекта "Крымской платформы", которая должна сохранить в международной повестке дня вопрос освобождения Крыма из-под российской оккупации.
Заяления Кулебы – о чем глава МИД говорил ранее:
- 3 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перечислил приоритеты в работе Крымской платформы - в первую очередь это безопасность и эффективность санкций против России.
- 2 декабря россияне анонсировали проведение при ООН неформальной встречи по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Принять участие в таких переговорах они пригласили представителей боевиков "ЛДНР".
- Чуть позже в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такая инициатива России направлена на использование международных переговорных площадок для продвижения своей пропаганды. Встречу в таком формате должны проигнорировать все ведущие государства.