Кулеба опроверг слова Путина о "прогрессе" в переговорах

Дмитрий Кулеба высказался о переговорах с Лавровым / Reuters

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о прогрессе в переговорах с Украиной. Но глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг его слова.

"В переговорах не было никакого прогресса, поэтому мне трудно понять, о каком прогрессе говорит президент Путин",- заявил Кулеба.

По словам министра переговоры на высоком уровне с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе не принесли никаких результатов.

Встреча Кулебы и Лаврова

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.

По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.