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Кулеба признался, когда Навальный ответит за свои слова о Крыме

6 февраля 2021, 21:57
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В МИД Украины выразили свою поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному, а о Крыме пообещали спросить после его выхода из колонии.

Кулеба
Кулеба отреагировал на слова Навального о Крыме / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному в связи с его политическим преследованием, но со словами политика о Крыме будут еще разбираться.

Он отметил, что дело и поведение российских властей в отношении Навального является примером нарушения прав человека, пишет Радио Свобода.

"Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидна", - сказал Кулеба.

Несколько лет назад Навальный заявил, что в Крыму нужно только провести "нормальный референдум" и нет необходимости его возвращать "туда-сюда".

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"Крым - это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", - сказал тогда Навальный.

Дело Навального - о чем ранее сообщал Главред:

  • Напомним, летом 2020 года в РФ против Навального завели дело о клевете. Поводом стало высказывание политика о ролике в поддержку поправок к конституции России, в котором снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
  • В судебном иске говорится, что оппозиционер назвал участников съемок "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана.
  • Если оппозиционера признают виновным – ему грозит штраф или обязательные работы на срок до 240 часов.
  • Ранее – 2 февраля – в Москве суд приговорил Навального к трем с половиной годам колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом) по делу Ив Роше.
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