Кулеба рассказал, изменится ли Россия после ухода Путина

Нашей стране нужно как-то существовать с Россией, как с соседом.
Украине в любом случае придется как-то существовать с Россией как с соседом, даже когда Владимир Путин уйдет со своего поста.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала Украина 24 и отметил, что отношение России к Украине "не изменится".
"Мы должны научиться сосуществовать с такой Россией, которую мы знаем. Я не разделяю оптимистических надежд тех, кто считает, что после Владимира Путина Россия изменится, это будет какая-то другая Россия и с ней будет легче. Я думаю, что у нас есть стратегическая проблема сосуществования с Россией, и мы для себя внутри страны должны определить подходы, которыми мы будем руководствоваться в этих отношениях", — сказал он.
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Также Кулеба рассказал, каким он видит дальнейшее сосуществование.
"Сосуществование предполагает наличие правил, и все понимают, что это можно делать, а это нельзя. Но эти правила должны принять обе стороны. Принцип мирного сосуществования уже применяется в международных отношениях, это был базовый принцип во время "холодной войны". Поэтому два стороны принимают совместные правила игры и системно удерживают баланс. Отношения с РФ никогда не были простыми. Я хочу одного — чтобы Россия в ближайшие годы представляла наименьшую угрозу для украинского государства, украинского бизнеса и украинских граждан", — сказал он.
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- Конфликт России и Украины длится с весны 2014 года, когда РФ аннексирована автономную республику Крым и реализовала сценарий гибридной оккупации Донбасса.
- Российский президент Владимир Путин 17 декабря заявил, что рано или поздно конфликт на Донбассе будет урегулирован, однако Россия намерена продолжать свою политику поддержки ОРДЛО.
- Главной причиной провала переговоров Киева и Москвы по Донбассу, по мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, являются Минские соглашения. Россия требует, чтобы выборы в ОРДЛО прошли до вывода оттуда российских войск, тогда как Киев настаивает на реализации сценария, который выгоден Украине, а не Москве.