Кулеба рассказал, изменится ли Россия после ухода Путина

Кулеба рассказал об отношениях с Россией / УНИАН

Украине в любом случае придется как-то существовать с Россией как с соседом, даже когда Владимир Путин уйдет со своего поста.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала Украина 24 и отметил, что отношение России к Украине "не изменится".

"Мы должны научиться сосуществовать с такой Россией, которую мы знаем. Я не разделяю оптимистических надежд тех, кто считает, что после Владимира Путина Россия изменится, это будет какая-то другая Россия и с ней будет легче. Я думаю, что у нас есть стратегическая проблема сосуществования с Россией, и мы для себя внутри страны должны определить подходы, которыми мы будем руководствоваться в этих отношениях", — сказал он.

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Также Кулеба рассказал, каким он видит дальнейшее сосуществование.

"Сосуществование предполагает наличие правил, и все понимают, что это можно делать, а это нельзя. Но эти правила должны принять обе стороны. Принцип мирного сосуществования уже применяется в международных отношениях, это был базовый принцип во время "холодной войны". Поэтому два стороны принимают совместные правила игры и системно удерживают баланс. Отношения с РФ никогда не были простыми. Я хочу одного — чтобы Россия в ближайшие годы представляла наименьшую угрозу для украинского государства, украинского бизнеса и украинских граждан", — сказал он.

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