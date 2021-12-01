Лавров назвал "серьезным предостережением" заявление Лукашенко о ядерном оружии

Лавров припугнул заявлением Лукашенко / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова "президента" Беларуси Александра Лукашенко о ядерном оружии и заявил, что они являются "очень серьезным предостережением".

Как пишут росСМИ, речь идет о заявлении Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которая продиктована прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Россия продолжит продвигать универсальные договоренности для укрепления режимов нераспространения ядерного оружия и будет в дальнейшем работать над запретом химического и биологического оружия.

"Продолжим продвигать действительно универсальные договоренности по всестороннему обеспечению укрепления режимов ядерного нераспространения и конвенций по запрещению химического и биологического оружия", - резюмировал Лавров.

Реклама

Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Беларусь пойдет на еще большее сближение с Россией, две страны станут одной военной базой.

Также ранее Лукашенко назвал "выдумкой Запада" присоединение республики к России и заявил, что в рамках двух государств они создадут союз, который станет значительно сильнее унитарного. На западном направлении Минск и Москва создали единую армию, а в случае конфликта белорусское государство поддержит вся западная часть российских войск.

Читайте также: