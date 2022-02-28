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В интересах Украины, или будут посланы, как корабль: Арахамия назвал РФ условие переговоров

28 февраля 2022, 02:49

Украина не намерена сдавать свои интересы.

Арахамия
Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль - Арахамия / УНИАН

Переговоры по разрешению военного конфликта России и Украины должны будут проходить в интересах украинского государства. В противном случае они пойдут в том же направлении, куда был отправлен "русский военный корабль". Об этом заявил представитель Киева в предстоящей дискуссии Давид Арахамия.

На своей странице в социальной сети Facebook он кратко подчеркнул, что переговоры между Украиной и Россией по урегулированию военного конфликта должны пройти в нужном для Киева направлении. Иначе украинская сторона отправит их по адресу в три буквы.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, утром, 28 февраля, должны состояться первые переговоры делегаций Украины и России по урегулированию военного конфликта двух стран, спровоцированного нападением Москвы под предлогом так называемой "военной операции".

Примечательно, что о переговорах с Киевом от Москвы договаривался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. С ним состоялся разговор у президента Украины Владимира Зеленского.

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Украинский гарант Зеленский полагает, что такие переговоры не приведут к результату.

"Скажу откровенно, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют, чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", - подчеркнул глава государства.

viber
новости Украины Давид Арахамия война России и Украины
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