Зеленский о разговоре с Лукашенко: не очень верю в результат встречи

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Александром Лукашенко.

Во время брифинга в Офисе президента глава государства подчеркнул, что разговор был долгим и предметным, при этом Лукашенко заверил, что с территории Беларуси не будут лететь ракеты и наступать войска на Украину.

"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я подробно объяснил ему невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Белоруссии. И он меня заверил в этом", - заявил Зеленский.

Он добавил, что не слишком верит в результативность переговоров с оккупантом, которые запланированы 27 февраля на границе с Беларусью.

"Скажу откровенно, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют, чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", - резюмировал Зеленский.

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Ранее сообщалось о том, что украинская и российская делегация встретятся без предварительных условий на границе Украины и Беларуси в районе реки Припять.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.