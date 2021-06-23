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Ложь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об Украине

23 июня 2021, 06:44
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Ситуация с Майданом в 2013-2014 годах могла развиваться иначе, если бы не Россия, сказал Михаил Подоляк.

Офис президента
Если бы не ультиматумы России, события в Украине завершились бы досрочными выборами, а не ситуацией на Майдане в 2014 году - Подоляк / УНИАН

Москве не удастся навязать свои пропагандистские нарративы миру. Каждый народ имеет право на протест, а Янукович сбежал в Россию от собственного народа. Если бы не российское государство, которое вмешивалось в дела Украины, события в 2013-2014 годах могли бы развиваться в мирном политическом русле. Властям РФ не удастся навязать свою неправдивую трактовку оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает 24 канал, украинский чиновник в ответ на заявления российского президента Владимира Путина о том, что Революция достоинства является "государственным переворотом, организованным США", сказал, что Россия является государством, которому сложно понять право народа на восстание против власти. Однако Москве не удастся навязать свою пропагандистскую точку зрения в отношении событий в Украине всему миру.

"Господин Янукович в 2014 году бежал в Россию не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции или от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева", - сказал чиновник.

При это он отметил, что Янукович решил пренебречь европейским выбором Украины под давлением именно России, которая фактически поставила ему ультиматум. Если бы этого не было, ситуация в стране решилась бы на базе досрочных выборов, а не событий января и февраля 2014 года на Майдане.

"Если бы руководство России не пыталось контролировать Украину и другие соседние государства и не выставляло ультиматумов, события 2013 года могли бы развиваться иначе", - полагает Подоляк.

Чиновник также добавил, что у Москвы не получится навязать миру трактовку событий в Украине, которые не соответствуют действительности.

"Руководству России не удастся навязать Европе ложную трактовку захвата Крыма и разжигания войны на Донбассе", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Заявления Путина об Украине

Президент РФ Владимир Путин 7 июня в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе Украина должна соблюдать Минские соглашения, которые, дескать, предполагают "диалог" Киева с представителями российских незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

14 июня Путин обвинил Украину в "подтягивании" воинского контингента и техники к зоне конфликта на Донбассе.

22 июня российский глава государства Владимир Путин назвал Революцию 2014 года в Украине "государственным переворотом", который "организовали США". Захват Россией Крыма он объяснил следствием "раскола" украинского государства.

новости России Владимир Путин Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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