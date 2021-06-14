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Украина "стянула" войска к Донбассу: Путин разразился новым обвинением в адрес Киева

14 июня 2021, 20:16
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Россия пока не перебросила свою военную технику к границам США, сказал Владимир Путин.

Путин
Украина продолжает "подтягивать" войска к Донбассу - Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин выступил с обвинением в адрес Украины в якобы "подтягивании" военного контингента и техники к Донбассу. При этом он объяснил начало новых учебных маневров российской армии переброской американских военных к южной границе России.

Как рассказал глава РФ в интервью американскому телеканалу NBC, расшифровку которого приводит пресс-служба Кремля, Украина, дескать, по его словам, постоянно подвигала свои войска и военную технику к зоне военного конфликта на Донбассе.

"Сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще - и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", - сказал Путин.

При этом он добавил, что американцы перебросили к южным границам российского государства в рамках учений НАТО, поэтому россияне объявили свои маневры. Однако, по его словам, на данный момент нет повода для волнений, так как Россия не перебрасывает войска к границам США.Читайте такжеПутин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"

"А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?" - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в конце марта в Генштабе ВСУ заявили, что Россия стянула войска в приграничные с Украиной районы. Россияне присутствие воинского контингента объясняли военными учениями. Российский министр обороны Сергей Шойгу 23 апреля заявил, что маневры закончены, и объявил о возвращении войск в пункты их постоянной дислокации.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что Офис главы государства уже ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи украинского главы государства с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что диалог по этому вопросу идет. Переговоры ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. Однако Песков усомнился в том, что встреча Путина и Зеленского состоится.

По мнению Зеленского, переговоры о разрешении российско-украинского конфликта на Донбассе нужно вести на нескольких направлениях: путем диалога с Путиным, в рамках нормандского формата и на площадке при участии США.

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что Зеленский и Путин могут договориться по ряду вопросов относительно Донбасса. Впрочем, решить вопрос с "ДНР" и "ЛНР" будет очень сложно.

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