Медведчук "всплыл": внезапно разродился статьей про родину, которую предал

Медведчук позволил себе порассуждать о "ненастоящей" демократии в Украине и на Западе.

Виктор Медведчук написал статью / Коллаж Telegram-канал В. Зеленского, Reuters

Лишенный гражданства Украины и обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук написал статью для российского издания Известия, в которой порассуждал о российско-украинской войне.

В начале статьи он пишет об итогах Холодной войны, отмечая, что Россия не считает себя проигравшей стороной: "Россия смотрит на этот процесс совершенно иначе. Она ни в коем случае не считает себя проигравшей стороной. Выход из холодной войны был вызван демократическими реформами политики и экономики, а военное противостояние заменили торговля и интеграция с Западом", - пишет Медведчук, при этом заявляя, что СССР, а потом Россия "вышли" из войны, якобы чтобы не допустить ядерной катастрофы (СССР развалился после провала кампании в Афганистане, взрыва на ЧАЭС, глобального снижения цен на энергоресурсы и курса на "демократизацию" империи - ред.).

Далее Медведчук долго рассуждает о роли России как униженного и второсортного партнера в отношениях с Западом. После чего он практически повторяет тезисы своего кума Путина о том, что Россия пыталась развиваться демократическим путем, но была "отвергнута" Западом.

"Влияние России не только не приветствуется, но объявляется неправильным, преступным и коррупционным", - пишет Медведчук.

Далее предатель переходит непосредственно к теме причин войны, используя в отношении Украины конструкции вроде "еще одна Россия", "юго-восток", "партия войны" и прочие пропагандистские штампы.

"Внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны - анти-Россия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией", - пытается сформулировать мысль Медведчук.

Также автор неоднократно упрекает президентов Ющенко, Порошенко и Зеленского в прозападном векторе развития страны, при этом хвалит еще одного предателя и беглеца Виктора Януковича.

Кроме того, Медведчук позволил себе порассуждать о "ненастоящей" демократии в Украине и на Западе. Также ему неоднократно мерещится "другая Украина", с которой следует считаться, манипулируя довоенными настроениями украинцев на юге и востоке страны (согласно посленим опросам около 90% украинцев доверяют ВСУ, власти и лично президенту, в том числе и в этих регионах - ред).

"Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится".

Позорная судьба Медведчука

Украина и Россия 21 сентября провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали. В Москву тогда отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука - после длительных допросов и показаний. За одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

В конце ноября Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко видели в одном из кафе на набережной Ялты. В Крыму у него, судя по всему, остается вилла на месте противотуберкулезного санатория на побережье. Под Киевом у Медведчука остался особняк с шубохранилищем и "золотой вагон" в стиле Пшонки.

В российских эфирах Медведчук не появляется.

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