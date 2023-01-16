glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Медведчук "всплыл": внезапно разродился статьей про родину, которую предал

16 января 2023, 13:56
Медведчук позволил себе порассуждать о "ненастоящей" демократии в Украине и на Западе.
Медведчук, Кремль
Виктор Медведчук написал статью / Коллаж Telegram-канал В. Зеленского, Reuters

Лишенный гражданства Украины и обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук написал статью для российского издания Известия, в которой порассуждал о российско-украинской войне.

В начале статьи он пишет об итогах Холодной войны, отмечая, что Россия не считает себя проигравшей стороной: "Россия смотрит на этот процесс совершенно иначе. Она ни в коем случае не считает себя проигравшей стороной. Выход из холодной войны был вызван демократическими реформами политики и экономики, а военное противостояние заменили торговля и интеграция с Западом", - пишет Медведчук, при этом заявляя, что СССР, а потом Россия "вышли" из войны, якобы чтобы не допустить ядерной катастрофы (СССР развалился после провала кампании в Афганистане, взрыва на ЧАЭС, глобального снижения цен на энергоресурсы и курса на "демократизацию" империи - ред.).

Далее Медведчук долго рассуждает о роли России как униженного и второсортного партнера в отношениях с Западом. После чего он практически повторяет тезисы своего кума Путина о том, что Россия пыталась развиваться демократическим путем, но была "отвергнута" Западом.

"Влияние России не только не приветствуется, но объявляется неправильным, преступным и коррупционным", - пишет Медведчук.

Далее предатель переходит непосредственно к теме причин войны, используя в отношении Украины конструкции вроде "еще одна Россия", "юго-восток", "партия войны" и прочие пропагандистские штампы.

"Внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны - анти-Россия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией", - пытается сформулировать мысль Медведчук.

Также автор неоднократно упрекает президентов Ющенко, Порошенко и Зеленского в прозападном векторе развития страны, при этом хвалит еще одного предателя и беглеца Виктора Януковича.

Кроме того, Медведчук позволил себе порассуждать о "ненастоящей" демократии в Украине и на Западе. Также ему неоднократно мерещится "другая Украина", с которой следует считаться, манипулируя довоенными настроениями украинцев на юге и востоке страны (согласно посленим опросам около 90% украинцев доверяют ВСУ, власти и лично президенту, в том числе и в этих регионах - ред).

"Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится".

Позорная судьба Медведчука

Украина и Россия 21 сентября провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали. В Москву тогда отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука - после длительных допросов и показаний. За одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

В конце ноября Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко видели в одном из кафе на набережной Ялты. В Крыму у него, судя по всему, остается вилла на месте противотуберкулезного санатория на побережье. Под Киевом у Медведчука остался особняк с шубохранилищем и "золотой вагон" в стиле Пшонки.

В российских эфирах Медведчук не появляется.

Больше новостей про Медведчука:

Виктор Медведчук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:26

Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против Украины

13:56

Медведчук "всплыл": внезапно разродился статьей про родину, которую предалВидео

13:50

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погиблиВидео

13:47

Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерейФотоВидео

13:46

"В Дубаях шепчет": Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:43

В Кремле истерят из-за поставок западных танков ВСУ и грозят "затягиванием" войныВидео

13:13

"Путина уже не слушают в РФ": диктатор контролирует Россию на 20% – израильский политтехнологВидео

13:09

От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по ДнепруВидео

13:06

В Польше уверены, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в УкраинуВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 17 января 2023: Близнецам – странности, Скорпионам – учеба

12:56

Дива против Дивы: Тина Кароль со слезами отреагировала на публичные оскорбления Кристины Соловий

12:51

Муж зажимал артерию и давал сигналы спасателям: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренерВидео

12:50

Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делатьВидео

12:40

У Путина цинично прокомментировали ракетный удар РФ по жилому дому в ДнепреВидео

12:13

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем

12:05

Первый пошел: Зеленский наложил санкции на компанию-партнера российского 1xBet

11:55

В Украине энергетические объекты защитят от ударов РФ: эксперт раскрыл деталиВидео

11:30

Самые успешные знаки Зодиака: 3 представителя зодиакального круга, которые схватят удачу за хвост

11:25

"Косорукие промазали": Филатов рассказал, куда летела российская ракеты, разрушившая дом в ДнепреВидео

11:24

Атака на аэродром Бельбек: в Севастополе паника из-за мощных взрывовВидео

Реклама
11:00

Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

10:54

Без химчистки и дорогих средств: как убрать белые разводы на обуви

10:48

Есть один верный признак: Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника

10:43

Оккупанты РФ били по Киеву новыми ракетами С-400 — расследованиеФотоВидео

10:10

Путин "на подхвате": использование двойника Путина вышло на новый уровень - СМИВидео

09:35

"Будьте людьми, не становитесь скотинами!": в России пожалели об изгнании ПугачевойВидео

09:29

"Отличный фейерверк. Приятно": в РФ радуются гибели десятков гражданских в уничтоженном доме в ДнепреВидео

09:11

Юный оккупант был уверен в "победе РФ": ВСУ ликвидировали героя российской пропагандыВидео

08:47

"Он хочет, чтобы украинцы страдали": военный из Израиля объяснил ключевую ошибку ПутинаВидео

08:45

"Фортуна, лотерея - вроде как в кино": рецензия на фильм "Операция "Фортуна": искусство победы"Видео

08:45

Под завалами дома в Днепре может быть освобожденная из плена героиня "Азовстали"Видео

08:36

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

08:30

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

08:14

Назначение Лапина - тревожный сигнал: как кадровые изменения в армии рф повлияют на фронтмнение

08:12

Ракетный удар по Днепру: число жертв возросло до 35 человек, среди них - двое детейВидео

08:02

"Партнеры, но не союзники": Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФВидео

08:00

Гороскоп на сегодня 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

07:50

Это тщательно скрывали: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

07:43

Скоро Путин объявит новую волну мобилизации, а к апрелю будет атака на Украину - The Times

07:32

"Были модернизированы еще в Советском Союзе": Жданов рассказал, чем сейчас РФ воюет против УкраиныВидео

Реклама
07:30

Сколько жарить котлеты из свинины: 3 секрета приготовления ароматного и сочного блюда

07:23

Астролог назвал самые удачные и самые неблагоприятные дни 2023 годаВидео

06:39

РФ готовит новое крупное наступление на Украину: в ISW назвали три сценарияВидео

06:04

Ракетная атака: что изменилось в тактике Кремлямнение

04:45

"Имеем необходимые силы": Беларусь засыпала Украину новыми угрозамиВидео

03:50

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

03:15

Бразильский ангел Victoria’s Secret показала стойку на голове в откровенном бикиниВидео

02:42

"Вам даже и не снилось": друг Пугачевой рассказал о ее баснословных доходахВидео

02:05

Аномальный скачок температуры до + 18°: Украину накроет африканский феноменВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, чего ожидать от авиационных учений России и БеларусиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять